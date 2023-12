Cada vez queda menos para que finalicen las filmaciones del reality extremo de Canal 13, Tierra Brava, en donde se revelará quiénes son los participantes que disputarán la gran final del espacio de competencia.

Sin embargo, debido al desfase del programa, esto ha permitido que distintas filtraciones salgan a la luz, como la más reciente que revela a los finalistas del espacio y a quiénes se convierten en los nuevos eliminados.

A pesar de esto, eso no ha impedido que el reality continúe posicionándose entre lo más visto en la pantalla debido a las competencias de alto nivel, los conflictos y los romances.

¿Quiénes son los finalistas de Tierra Brava?

Según revela Infama, durante la semana se desarrollaron distintas pruebas que determinaron los nombres de quienes pasan a la gran final, resultando en la salida de controversiales e importantes personajes dentro del espacio.

Las nuevas eliminadas de la competencia son Alexandra “Chama” Méndez, Daniela Aránguiz y Pamela Díaz, las dos últimas fueron eliminadas con anterioridad, sin embargo, regresaron semanas después a la competencia.

Por otra parte, una nueva imagen de los participantes fuera del encierro revelaría a los grandes finalistas del espacio, entre los cuales se encuentran Nicolás Solabarrieta, Luis Mateucci, Fabio Agostini, Botota Fox, Miguelito, Shirley Arica y Gabrieli Moreira (Ex de Fabio, cuyo ingreso todavía no se ve en pantalla).

El portal Infama también señala que a pesar de que las filmaciones están por terminar, la gran final se realizará en vivo en Chile durante las próximas semanas.

Los nuevos ingresos

En el capítulo más reciente del reality se mostró la llegada de Daniela Aránguiz al espacio, en donde se reencontró con su ex pareja Luis Mateucci y conoció a Alexandra “Chama” Méndez, con quien el trasandino tiene un romance.

“Cuando le dabas besitos a la Chama, ¿no me echabas de menos?, ¿o cuándo la llevabas a los matorrales?”, le preguntó ella, para luego preguntarle si ella decidiera darle otra oportunidad, rompería su relación con la venezolana.

“Son dos cosas completamente diferentes. Con vos tenía una relación espectacular afuera, acá no tengo nada. Esto es de reality, me llevo súper bien con la chica, es super buena onda, pero afuera no va a ser posible, no tengo ganas de volver a lo mismo”, respondió Luis.

Mientras que también Aránguiz pudo conversar con Chama, sobre su relación con Luis. “Él me hizo muchas promesas. Le dije que podía tener algo con alguien, pero que no se iba a acostar con esa persona. Nosotros nos dimos un stop, no terminamos. Me regaló un anillo de compromiso”, confesó.

“Él me dijo que lo del anillo fue una broma, que eso lo grabaron bromeando y que ese anillo era tuyo”, contestó Chama. “Te está mintiendo”, le señaló Daniela: “Antes de entrar me dijo que lo esperara, que estaba enamorado de mí”.

Mientras que el próximo estreno que está por verse es el de Gabrieli Moreira, la ex pareja de Fabio Agostini, quien es una entrenadora y modelo brasileña, con quienes comparte a través de sus redes sociales, en las cuales tiene más de 100 mil seguidores, sus rutinas de ejercicios y tips.