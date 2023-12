La entrada más esperada se produjo la noche de este jueves en Tierra Brava. en donde finalmente, Daniela Aránguiz ingresó al espacio de competencia y se reencontró con su ex pareja Luis Mateucci, que actualmente tiene una relación con Alexandra “Chama” Méndez.

Su impactante ingreso dejó a los participantes helados, pero sobre todo al trasandino, a quien le señaló “¿Tú no estabas enamorado de mí?”, generando su risa.

Tras saludar al resto de sus compañeros, Aránguiz tuvo una profunda conversación, en donde se refirió a las infidelidades de su ex pareja, el futbolista Jorge “Mago” Valdivia, y los motivos por los que no está dispuesta a enfrentar una situación similar.

La confesión de Daniela Aránguiz sobre su quiebre con Valdivia

Tras conocer la instalaciones, Daniela le dijo a Fabio. “Yo estuve casada 20 años, Luis fue el primer hombre después de mi matrimonio. Los hombres que he besado se cuentan con esta mano y me sobran dedos”, confesó ella sobre su experiencia en el amor.

Pero, luego llegó Mateucci, a quien le dijo: “Lo único que te digo es que deberías cumplir tus promesas”, a lo que el trasandino respondió: “Si tenemos una conversación es conmigo, no con todos estos personajes que te falsean. Si pensás que te voy a festejar tus jueguitos, estás muy equivocada”, replicó Luis, enojado.

“Quede de gorriada 20 años… ¿Crees que me merezco algo así?. Después de todo lo que tu eras conmigo”. “Entonces dormir con una mina, hacerle cariño… tu me dijiste ‘espérame'”.

En el avance del capítulo de hoy, se ve a Daniela conversando con Fran Undurraga, en donde le dice “aguantaste como 20 años al otro”, a lo que Aránguiz responde “Yo sufrí, caleta. No estoy ni ahi con sufrir por ni un we, ni pelear por ni un we, porque yo ya pelie, sufrí. Me pelie con las minas por weon**”.

Tensión entre Daniela y Chama

Daniela conversó con la influencer venezolana tras su ingreso. “No tengo nada contra ti, ojalá nos aprendamos a conocer. A ti no te va a gustar ser mi enemiga. No vengo a destruirte ni a juzgarte ni a nada”.

“Yo no te tengo miedo. Luis me dijo que tenían una relación, que se terminó al entrar”, le respondió la chama, a lo que Daniela le explicó que no fue tan así. “Él me hizo muchas promesas. Le dije que podía tener algo con alguien, pero que no se iba a acostar con esa persona. Nosotros nos dimos un stop, no terminamos. Me regaló un anillo de compromiso”, confesó.

“Él me dijo que lo del anillo fue una broma, que eso lo grabaron bromeando y que ese anillo era tuyo”, contestó Chama. “Te está mintiendo”, le señaló Daniela: “Antes de entrar me dijo que lo esperara, que estaba enamorado de mí”.

La discusión no quedó allí, ya que Daniela le reveló a la Chama que la investigó antes de entrar y que sabe que en Perú “tiene fama de andar con hombres casados”, a lo que la venezolana respondió: “No existe eso. No me meto con hombres casados ni mayores”, le aseguró Chama.

Chama le respondió que Daniela es “grande y tiene hijos”, a lo que Aránguiz respondió rápidamente: “No me hables nunca más de mis hijos. Yo no tengo vida privada, pero hay códigos”.