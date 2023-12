Tierra Brava vive una nueva intensa semana de eliminación en donde uno de los principales rostros de la competencia se despedirá de la competencia tras perder el duelo.

Esta semana finalmente se vio en pantalla el ingreso de Daniela Aránguiz, quien enfrentó con todo a su ex pareja, Luis Mateucci y la Chama Méndez, quien tiene un romance al interior del encierro con el argentino. Sin embargo, tras su llegada, también se produce una inesperada e importante salida.

¿Quién es la nueva eliminada de Tierra Brava?

Esta semana, según filtró Infama, la nueva eliminada de la competencia es Pamela Díaz, quien perdió el duelo por la permanencia, convirtiéndose así en la octava participante en salir del espacio.

Sin embargo, para alegría de los televidentes que son fans de la “Fiera“, la ex participante de espacios como La Granja Vip y Pareja Perfecta, volvió a ingresar al espacio a pocas semanas de su eliminación.

El ingreso de Daniela Aránguiz

La nueva participante y Pamela Díaz alcanzaron a compartir algunos días de encierro previo a la eliminación, lo que generó grandes expectativas por parte de los televidentes.

Por otra parte, en las primeras horas desde su ingreso, se pudo ver la profunda conversación entre la ex integrante de Mekano y su ex pareja, Luis Mateucci, aquien encaró por su relación dentro del encierro con Alexandra “Chama” Méndez.

Tras conocer nuevos detalles sobre la relación entre ambos, la ex panelista de Zona de Estrellas pudo conversar con Luis, quien explicó algunas situaciones y lo que significa para él su relación con la “Chama”.

“Mi hermano (Rigeo) me dijo ‘No pesquís a ese h… porque se metió con esa mina’, los chiquillos también. Mi mamá dijo ‘Nunca me imaginé esto de Luis’. Eres el más odiado por mis amigas”, aseguró.

“Cuando le dabas besitos a la Chama, ¿no me echabas de menos?, ¿o cuándo la llevabas a los matorrales?”, respondió ella, para luego preguntarle si ella decidiera darle otra oportunidad, rompería su relación con ella.

“Son dos cosas completamente diferentes. Con vos tenía una relación espectacular afuera, acá no tengo nada. Esto es de reality, me llevo súper bien con la chica, es super buena onda, pero afuera no va a ser posible, no tengo ganas de volver a lo mismo”, respondió Luis.

“Ella no es mi polola y nunca lo va a ser. Es la verdad”, agregó Luis para sorpresa de Daniela, quien le señaló que no se esperaba que él comenzará una relación dentro del encierro tras haber terminado hace tan poco tiempo.