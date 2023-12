Una de las peleas más controversiales de Tierra Brava estaría muy cerca de llegar a la pantalla, esto luego de que tras el ingreso deDaniela Aránguiz, los televidentes presumen que la emisión de la renuncia de Angélica Sepúlveda tras el fuerte cruce con Fran Undurraga está por transmitirse.

Hace algunas semanas la “Fierecilla de Yungay” renunció al espacio de la competencia en donde denunció públicamente a una de sus compañeras de encierro. “Que el universo se encargue de hacer justicia, yo sólo diré que jamás callaré o avalaré un hecho de maltrato animal, aún cuando me amenacen o agredan físicamente”, señaló a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Con el paso de los días, se conoció que la persona con la que tuvo el conflicto es Francisca Undurraga, la ex participante de Resistiré y Doble Tentación.

¿Qué pasó entre Angélica y Fran Undurraga?

A través de un comunicado, el canal señaló que la salida de Sepúlveda se debe “al no estar de acuerdo con la sanción y multa aplicada a una compañera por una situación en su contra”.

“Como Canal 13, reafirmamos la protección de cada uno de los participantes, velando siempre por un ambiente de respeto y seguridad entre ellos. Es así como se obliga a los participantes, a través de sus contratos respectivos, a mantener una conducta libre de violencia física, psicológica y verbal. Su no cumplimiento permite aplicar sanciones proporcionales a la falta“.

Mientras que en conversación con Zona de Estrellas, Angélica entregó detalles de lo ocurrido con Fran. Acorde a lo señalado por la ganadora de “Granjeras”, todo ocurrió debido a las labores de limpieza que debían realizar con los animales, en donde Undurraga se habría negado a seguir las tareas asignadas por el capataz.

“Le mostré lo sucio que estaba el burro, que era responsabilidad de ella limpiar y cambiar el agua, porque estaba sucia. Se sintió tan desenmascarada frente a las cámaras que en todo momento grababan que fue a la pesebrera del animal y me gritó: ‘la voy a limpiar para que te calles’”.

Sin embargo, eso no quedó allí, ya que Angélica le respondió, lo que generó, según revela, una inesperada reacción de Fran. “Le dije unas cuantas verdades, tomó una horqueta de fierro, la llenó de excremento animal y me lo tiró con fuerza y con intención de agredir a la cara. Gracias a Dios no se le soltó la horqueta o me rompe la cabeza”.

“Solo pensé que si yo reaccionaba me expulsarían, así que grité de rabia y pedí que la sacaran porque había cometido agresión física contra mí. Yo no la toqué, ni empujé (…) Mi idea era volver al reality cuando ella saliera y no entablar acciones legales, pero me molestó la reacción del canal, sobre todo el comunicado donde me culpan de retirarme y renunciar”, expresó.

Revisa sus declaraciones a partir del minuto 29:00