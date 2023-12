Una carta que no se había visto en Tierra Brava era el ingreso de Daniela Aránguiz. La mujer rostro de televisión, ingresará este jueves 14 de diciembre al programa y promete momentos incómodos en lo que respecta a Luis Mateucci, quien fue su ex pareja y ahora se encuentra con Chama, integrante de mismo programa.

Lo que sucederá, eso lo podremos saber en los próximos capítulos. Sin embargo, se han filtrado algunas secuencias de lo que sucede en la casona, y los futuros encuentros que sucederán entre los tres.

Daniela Aránguiz ingresa esta noche a Tierra Brava

Daniela Aránguiz ingresa a las 22.10 horas al reality ‘Tierra Brava’, prometiendo de inmediato conflictos con la venezolana Alexandra Méndez, conocida como ‘La Chama’. Todo esto debido a que, Luis Mateucci fue su ex pareja y ahora tiene una relación amorosa con la modelo.

Previo a su ingreso, en conversación con El Desconcierto, señaló que “lo que más quiero es verle la cara cuando yo entre, me muero por eso. Él no espera verme y se morirá al verme ahí, estoy segura de eso”.

“La verdad es que no puedo decir que me dolió, porque tampoco estoy enamorada, pero sí tengo rabia, la típica pica de las mujeres. Es un despecho”, añadió.

Además, la mujer adelantó que “Luis va a volver a interesarse en mí, lo sé… lo de ‘La Chama’ es una aventura de reality, nada más que eso”.

“Va a aislarse de ella y va a volver a mí, pero yo no estaré disponible tan fácilmente, tengo que ver al resto de los hombres del reality y darme mi tiempo también. Él tendrá que reconquistarme y no le será fácil tampoco”, cerró.

Cara a Cara con La Chama

Daniela Aránguiz promete dejar la grande tras su ingreso a Tierra Brava. Podemos ver en una secuencia como encara primero a Luis Mateucci exigiendo una conversación, para luego, dirigirse a la Chama y tener un dialogo con ella.

Luis Mateucci se refiere al ingreso de Daniela

En conversación con El Desconcierto, el argentino se refirió sobre lo que tiene actualmente con La Chama y el vínculo que tuvo con Daniela Aránguiz.

“Es que claramente estamos hablando de que estuve con Daniela, pero no sé cómo te puedo explicar. Yo con Daniela tuve amor. Con Daniela pasaron millones de cosas, con Chama no pasa nada. O sea, no hay amor. Por más que estamos bien, no hay nada. O sea, son dos cosas completamente diferentes”, declara Luis.

Cuando se le consultó sobre si extrañaba a Daniela, afirmó sin dudas sus sentimientos.

“Siempre, siempre. Porque repito, con la Dani era como la Chama hasta cierto aspecto. Es una persona con la que yo puedo estar todo el día hablando y compartiendo. Y yo encuentro que a lo mejor sí ella se puede sentir un poco dolida“, concreta Luis.