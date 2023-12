Han sido días tensos en Tierra Brava, luego de la llegada de Daniela Aránguiz, quien es ex pareja de Luis Mateucci, quienes comenzaron a acercarse dentro del encierro, a pesar de que el trasandino tenía un romance con la venezolana Alexandra “Chama” Méndez.

Ante esto, la Chama le reveló a Luis que está muy molesta frente a lo sucedido, sobre todo porque Mateucci le entregó detalles a la nueva participante sobre la relación entre ambos. “Todo lo que tenía que contarle: lo que hice con vos, lo que no hice, todo. No puedo mentir”, reveló el trasandino durante una actividad, lo que causó la molestia de la venezolana.

“¿Para qué le tienes que decir eso? Si nosotros hicimos algo es entre tú y yo, ¿por qué le tienes que dar explicaciones?“, le recriminó.

La parada de carros de la Chama a Luis

Al ser consultado en la actividad sobre si Daniela todavía “le mueve el piso”, su respuesta causó que la Chama se moleste aún más con quien, hasta hace pocos días, era la persona más cercana a ella en el encierro. “No me hagas quedar como una estúpida. Si quieres estar ahí, dímelo ahorita. Ella es la que va a decidir, porque te tiene como un perrito desde que llegó”.

“No te puedo respetar de esa forma, yo no estoy para estas tonterías y tampoco mi vida privada la hago pública. Haz lo que quieras, pero yo tengo dignidad. Si dices que te mueve el piso, ¿yo qué te muevo?”, puntualizó.

Tras esto, Daniela se le acercó a Luis y le dijo: “Tú estás con ella y la tienes tirada ahí adentro. ¿No te da vergüenza?”. Esto generó que los otros participantes también entregaran su perspectiva respecto al quiebre de Chama y el trasandino.

“Dejó a la Chama botada. Eso no se hace. No me gustaría estar en los pies de ella. Pero si fuera yo le habría dicho a Daniela, ‘me lo tiré aquí, me lo tiré allá’, le cuento todo y vuelvo con el hu…, esto debería haber hecho la Chama”, comentó Pamela Díaz.

“A ese nunca le interesó nada la Chama, ni un mínimo”, respondió Arturo Longton.

La llegada de Daniela Aránguiz

Tras su arribo al espacio, la ex integrante de Mekano se reencontró con su ex pareja Luis Mateucci, quien a pesar de mantener una relación con la Chama en el encierro, confesó que no lo encontraba importante.

“Mi hermano (Rigeo) me dijo ‘No pesquís a ese h… porque se metió con esa mina’, los chiquillos también. Mi mamá dijo ‘Nunca me imaginé esto de Luis’. Eres el más odiado por mis amigas”, aseguró Daniela, para luego preguntarle: “Cuando le dabas besitos a la Chama, ¿no me echabas de menos?, ¿o cuándo la llevabas a los matorrales?”.

“Son dos cosas completamente diferentes. Con vos tenía una relación espectacular afuera, acá no tengo nada. Esto es de reality, me llevo súper bien con la chica, es super buena onda, pero afuera no va a ser posible, no tengo ganas de volver a lo mismo”, respondió Luis.

“Ella no es mi polola y nunca lo va a ser. Es la verdad”, señaló para sorpresa de Daniela.