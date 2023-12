Este jueves se vio en pantalla la esperada llegada de Daniela Aránguiz a Tierra Brava, en donde la ex panelista de Zona de Estrellas se reencontró con Luis Mateucci, su ex pareja, quien actualmente tiene una relación en el encierro con la influencer venezolana Alexandra Méndez, la “Chama”.

Este arribo puso en aprietos al argentino, quien inmediatamente fue encarado por su ex, lo que además causó tensión en su relación con la Chama, a quien negó en una conversación con Daniela.

Mateucci desconoce relación amorosa con la Chama

Tras el ingreso de Aránguiz, los participantes comenzaron a entregarle detalles sobre la convivencia y las relaciones dentro del encierro.

Botota le mostró la cama en donde duerme la Chama con Luis, a lo que le preguntó a la comediante si el trasandino ha tenido relaciones con la venezolana, a lo que respondió que sí. “¡Muerta quedé!”, exclamó Daniela.

“Él me dijo: ‘te prometo que no voy a tener sexo con nadie’”, a lo que Dani Castro respondió: “Acá Luis es conocido como que nadie le cree lo que dice”.

Tras minutos de larga tensión, finalmente Daniela y Luis pudieron conversar, en donde el trasandino le bajo el perfil a su relación con la influencer venezolana. Por su parte, Aránguiz reveló que sus cercanos están muy molestos con él por su relación con la Chama.

“Mi hermano (Rigeo) me dijo ‘No pesquís a ese h… porque se metió con esa mina’, los chiquillos también. Mi mamá dijo ‘Nunca me imaginé esto de Luis’. Eres el más odiado por mis amigas”, aseguró.

“Cuando le dabas besitos a la Chama ¿no me echabas de menos?, ¿o cuándo la llevabas a los matorrales?”, respondió ella, para luego preguntarle si ella decidiera darle otra oportunidad, rompería su relación con ella.

“Son dos cosas completamente diferentes. Con vos tenía una relación espectacular afuera, acá no tengo nada. Esto es de reality, me llevo súper bien con la chica, es super buena onda, pero afuera no va a ser posible, no tengo ganas de volver a lo mismo”, respondió Luis.

“Ella no es mi polola y nunca lo va a ser. Es la verdad”, señaló para sorpresa de Daniela.

El cruce entre Daniela y la Chama

Durante su llegada, Aránguiz también conversó con la venezolana para aclarar situaciones. “No tengo nada contra ti, ojalá nos aprendamos a conocer. A ti no te va a gustar ser mi enemiga. No vengo a destruirte ni a juzgarte ni a nada”.

“Yo no te tengo miedo. Luis me dijo que tenían una relación, que se terminó al entrar”, le respondió la chama, a lo que Daniela le explicó que no fue tan así.

“Él me hizo muchas promesas. Le dije que podía tener algo con alguien, pero que no se iba a acostar con esa persona. Nosotros nos dimos un stop, no terminamos. Me regaló un anillo de compromiso”, confesó.

“Él me dijo que lo del anillo fue una broma, que eso lo grabaron bromeando y que ese anillo era tuyo”, contestó Chama. “Te está mintiendo”, le señaló Daniela: “Antes de entrar me dijo que lo esperara, que estaba enamorado de mí”.

La discusión no quedó allí, ya que Daniela le reveló a la Chama que la investigó antes de entrar y que sabe que en Perú “tiene fama de andar con hombres casados”. La Chama negó esto inmediatamente. “No existe eso. No me meto con hombres casados ni mayores”.

“Mi foco era venir a hacer una tregua contigo”, agregó Aránguiz. “Te felicito, porque ya estás grande y tienes hijos y una familia que cuidar”, lanzó la Chama. Dichos que molestaron a Aránguiz. “No me hables nunca más de mis hijos”.

“Si no quieres que hablen de tu vida privada, no te metas en mi vida privada”, agregó la venezolana, Daniela no se quedó atrás y respondió: “No tengo vida privada, es ventilada, pero hay códigos que no aguantó, solo te digo eso”.