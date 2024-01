Una semana llena de sorpresas lleva Tierra Brava luego de que se vio la eliminación de Francisca Undurraga, tras perder el duelo por la permanencia contra Shirley Arica, y también, se reveló el esperado ingreso de Gabrieli Moreira, la ex pareja de Fabio Agostini.

La personal trainer de 24 años ingresó a la hacienda ubicada en Perú, en donde participó en una entretenida actividad, en donde los competidores le hicieron preguntas para poder conocerla mejor, en donde además aprovechó a repasar a algunos de sus nuevos compañeros de encierro.

Gabrieli y su opinión de la “Fiera”

Al ser consultada por las mujeres de la casa, la nueva integrante dijo que sería amiga de Shirley y Dani Castro, por lo que ha visto en televisión, agregando que su enemiga pudo haber sido Pamela Díaz, quien ya no esta en la competencia. “Porque era muy creída”.

Antes de ingresar a la hacienda, también fue consultada por sus compañeros en donde también se refirió a la Fiera. “Por lo que vi, Pamela no me gusta, es muy soberbia, muy creída, le gusta crear intrigas y peleas. Es una persona que no me va”, sostuvo.

Sobre su reencuentro con Fabio, señaló: “No entraré a conquistarlo, pero hay mucho cariño y todo puede pasar. Lo que me interesa es entrar a jugar por mi cuenta, no para volver a estar con él. Nunca he vivido en un lugar o he hecho algo por seguir a un hombre”, expresó.

Gabrieli se va contra Chama

También durante la actividad reveló que considera a Chama una fuerte rival en la competencia porque “entrena bastante, es fuerte, tiene resistencia”.

También se refirió a la influencer venezolana antes de ingresar. “A ‘Chama’ la conocí en la casa de Fabio, nos llevamos bien afuera, pero supe algunas cosas sobre ella. Inventó que Fabio me levantó la mano una vez en una pelea que tuvimos, para dejarlo mal, como violento. Es una chica muy falsa, mentirosa y violenta, no tengo ganas de acercarme a ella”.

Tras su ingreso, Fabio la actualizó sobre los conflictos con Chama. “Una decepción enorme, se ha portado muy mal, hablaba mier** a mis espaldas. Tuve una pelea muy fuerte con ella, agarró un palo de escoba y me lo tiró fuerte. Cuidado con ella, es mentirosa, agresiva y cobarde, y nunca va a admitir sus errores”, expresó el español.

Un emotivo ingreso

Durante la actividad dirigida por Karla Constant, la nueva participante reveló que vivió duros momentos durante la pandemia, lo que la llevó a lesionarse.

“En pandemia tuve que regresar a casa de mi mamá a vivir, me dio mucha vergüenza porque prometí que nunca lo iba a hacer. Pasé por una depresión muy fuerte, intenté hacerme m… dos veces. Saliendo de eso empecé a entrenar con ganas y a trabajar en mi área, y me vine a Perú”.

Luego agregó muy emocionada que “por eso mi próxima promesa es traer a mi mamá a Perú. La última vez que nos vimos fue en enero pasado para mi cumple”, tras esto la joven rompió en llanto, por lo que Fabio y Karla se acercaron a consolarla.