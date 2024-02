Ya se empiezan a notar en la casa hacienda de Tierra Brava los conflictos entre sus residentes y es que con tanto tiempo encerrados ya se empieza a ver como algunos ya no se soportan.

Una de las que ya se encontraría más que sobrepasada por la actitud de algunos es Shirley Arica, la modelo peruana regreso a la competencia luego de haber estado ausente unas semanas y ya estaría “chata” de la actitud de alguno de sus compañeros.

Se molestó con compañeros

En una conversación con Arturo Longton en el patio Shirley destacó que habían algunos compañeros que ya la tenían molesta con alguna de sus actitudes. Una de ellas sería Botota y Jonathan.

“Toda la gente te jode, si no puedes hacer algo, si te duele algo. Te empiezan a joder todos (…) La Botota también me tiene hasta acá, se mete en todo. Y Jonathan, otro que opina lo que quiere y después se hace el huevón. Habla una cosa, cien veces la misma cosa. Como ya logró lo que quería entonces sabes que tú ya no me sirves, no me funcionas“, mencionó sobre ambos participantes a Arturo.

Asimismo la peruana también destacó que las amistades que quería tener adentro del encierro ya las tiene y que las demás que ha hecho son puro “relleno”.

“Las amistades que quería tener ya las tengo, las demás son puro relleno. Y no me interesa ninguno de los que están acá. Miguelito, la Guarén y tú, después el resto se pueden ir a la mierda“, agregó.

Los dardos de la peruana no fueron solo contra Botota y Jonathan sino que también fueron contra Gabrieli Moreira, la ex pareja de Fabio, que llegó hace unos pocos días a la casona de Perú.

“Y ahí está, la brasilera, que también le di 100 oportunidades. Estábamos en la cuerda y viene y me dice ‘me voy a poner acá’, ‘no me voy a mover’ le dije. No entiende que lo único que hace es quedar ‘chin shey’ porque es tan metida, en todo se mete“, destacó.

Puedes revisar el momento a partir del minuto 10:35 a continuación: