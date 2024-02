La relación de Arturo Longton y Shirley Arica en Tierra Brava llegó a su fin. Y es que tras días de intensas peleas ambos participantes finalmente se distanciaron y dejaron de ser una pareja.

Han sido días de peleas entre ambos en la casa-hacienda ubicada en Perú y es que hasta sus demás compañeros tuvieron que intervenir para lograr arreglar las cosas.

Ahora, tras unos días intensos la Leyenda preocupa a sus compañeros con sus diversas actitudes ya que estos podrían poner en juego su permanencia en el programa de telerrealidad de Canal 13.

¿Renuncia a Tierra Brava?

Una de las más fuertes y recientes peleas que tuvieron ambos participantes dentro del encierro desató que Arturo decidiera ordenar sus cosas y sopesar la idea de abandonar Tierra Brava esta vez de manera definitiva.

Y es que hay que recordar que Longton volvió a la competencia luego de que Angélica Sepúlveda renunciará por la gran pelea con Fran Undurraga. El ex chico-reality reingreso al programa luego de ser eliminado por una lesión que le impidió competir a su 100% y volvió dispuesto a volver con Shirley, con quién retomó las cosas luego de que ella ingresara nuevamente a la casa.

Ahora que ya se encuentra más que superado por el asunto preocupa a sus compañeros por sus ganas de irse de la casa y el Capataz tuvo que ir a conversar con él.

“Tenía pensado irme. Anoche hice todas las hueas y ahora estoy cachando que voy a hacer hueón“, mencionó el participante.

“Si, con la mina hueón han habido muchos problemas y no quiero que la pase mal hueón y la he cagado y he hecho hueas que no corresponden y me he comportado como un imbécil, como un niño chico y he dicho hueas que no debería haber dicho hueón. Si yo hubiera contestado de otra forma podríamos estar la raja hueón si al final digo hueón que asumo que la huea es culpa mía hueón, no hay terceros“, explicó ante la pregunta del capataz.

Quiere que ella este bien

Finalmente Arturo destacó que quiere que Shirley se encuentre bien dentro del encierro y por esa razón se encuentra evaluando querer irse para que esta misma pueda disfrutar sus días en la casa.

“Siento que mi presencia ya como no le hace bien cachai. La huea ya esta muerta, quiero que esté tranquila y que este bien, yo con eso estoy feliz hueón“, finalizó.

Puedes revisar el momento completo a continuación:

De momento, Arturo no ha oficializado su renuncia al programa y continúa en competencia hasta que nuevamente sea eliminado por alguno de sus compañeros en un posterior duelo de eliminación.