"Se acabó esta we*": Longton y Shirley protagonizan tensa discusión en Tierra Brava

Pareciera que una de las parejas más prometedoras del reality Tierra Brava ha llegado a su fin. Se trata de Shirley y Arturo Longton, quienes tenían un apasionado romance durante el encierro e incluso, Longton fue eliminado del programa y regresó divorciado de su esposa por el amor de la modelo peruana.

Tras intensos momentos, la pareja se ve cada vez más distante y pareciera que no volviera a ser lo mismo. De ese modo, en un momento en que Shirley se veía agotada, se le acercó el chico reality para conversar mientras que ella solo quería paz.

No obstante, La Leyenda terminó enojándose de forma abrupta, dando a entender que su relación amorosa había terminado.

Arturo Longton se enfada y finaliza relación con Shirley

Previo a la discusión entre ambos, Shirley expresó a Arturo la necesidad de tener su propio espacio, ya que desde su regreso, siempre busca estar cerca de ella y además, no comparte la misma opinión sobre la intensidad de Longton.

De acuerdo a lo que se pudo ver en pantalla Arturo quiso conversar con Shirley pero ella solo quería estar a solas en silencio, mientras que él le seguía insistiendo sobre tratar de discutir la situación ella solo quería soledad.

“Déjame en paz”, le dice Shirley mientras Arturo se le acerca, a lo que él le responde: “¿Pero por qué te pones así? Mírame a los ojos”.

En ese instante, Shirley seguía insistiendo en tener privacidad y que la dejara sola y eso sacó de sus casillas a Longton, quien reaccionó de manera violenta a las palabras de la jugadora.

“Me voy a ir, se acabó esta hueá”, comentó mientras tiraba el micrófono a los pies de Arica, quien se lo devolvió diciéndole que “toma tu hueá, a mi no me tires las cosas. Imbécil”.

Tras el acto, Arturo se dirigió donde Daniela para conversar lo sucedido. Mientras que la participante le decía que todo “era un juego”, él le respondía que no era así, que para él no era un juego, que no era un “actor”.

Pareciera que las cosas cada vez se vuelven más abismante entre ambos participantes. Cabe señalar que Arturo se divorció de su esposa por estar con Shirley.

¿Habrá sido un error? Eso solo lo veremos en los siguientes capítulos.