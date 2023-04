Un nuevo romance se dio a conocer entre el ex futbolista y la modelo española. Revisa cómo fueron las reacciones y detalles de su relación.

Muchos quedaron sorprendidos al ver la publicación de Mauricio Pinilla en su plataforma personal de Instagram, posando junto a su nueva pareja, Galadriel Caldirola, modelo española, quien hace mucho tiempo vive en nuestro país, y ha participado en programas de televisión, realitys, entre otros. No obstante, Carla Pardo, esposa de Claudio Bravo, pareciera que no le agradó la conducta de la pareja al anunciar su amor. Revisa qué comentó en el siguiente título.

Carla Prado comenta con disgusto la publicación de Mauricio Pinilla

Tal como lo mencionamos anteriormente, diversos usuarios de redes sociales quedaron impactados con las fotografías, y muchos les desearon suerte a la pareja y éxito. Por otro lado, en la publicación del Instagram oficial de Lun (Las Últimas Noticias) que contenía la imagen de ambos, la esposa del portero de la selección chilena, comentó: “¿¿¿Es necesario hacerlo público??? Como les gusta el show”.

Tras comentar, recibió diversas reacciones tanto positivas como negativas.

Mauricio Pinilla se refiere a su relación con Gala Caldirola

Durante distintos medios, el ex delantero de la Universidad de Chile, comentó en una entrevista con Las Últimas Noticias que, “hoy nos queremos y queremos darnos la oportunidad de ser felices. Subir la foto es una manera de transparentar y poder tener una relación sana y normal”

Sobre la modelo española, Pinilla comentó que "principalmente es una excelente madre, una partner para todo, una mujer extremadamente cariñosa, preocupada hasta del mínimo detalle. La adoro y lo pasó muy bien con ella porque somos muy parecidos. Siento que con ella he podido ser yo mismo siempre, he podido ser honesto. Nuestra relación es muy sana y respetuosa, no hay caretas".

Por ese mismo lado, el ex futbolista comentó sobre intentar una nueva relación y cómo lo hace sentir. “Nos conocemos hace tiempo, pero quisimos darnos el tiempo correcto para conocernos bien antes de tomar esta decisión. Ahora estamos seguros de que queremos intentarlo, queremos intentar ser felices. Me siento pleno y sin miedo. Siento que todos tenemos el derecho de volver a empezar de nuevo y buscar la felicidad”.