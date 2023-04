Mauricio Pinilla y Gala Caldirola finalmente confirmaron su relación tras meses de intensos rumores el pasado viernes con una romántica publicación en redes sociales.

En una serie de fotografías, el ex delantero escribió: "El amor es libre y libremente te elijo. ¡A volar!". Mientras que la ex participante de Volverías con tu Ex compartió en sus historias las postales con la leyenda: "Todo tiene su momento y que nadie te haga creer que no tienes derecho a empezar de nuevo".

En conversación con LUN, el ex futbolista entregó detalles de su relación con la finalista de El Discípulo del Chef. "Nos dimos todo el tiempo necesario para conocernos antes de tomar la decisión".

Acerca de la decisión de subir la publicación juntos a redes sociales, el deportista señaló que fue una manera de transparentar la relación para “poder tener una relación sana y normal" y añadió que "hoy nos queremos y queremos darnos una oportunidad de ser felices.

Igualmente, Mauricio entregó emotivas palabras para su pareja. "Es una excelente madre, una partner para todo, una mujer extremadamente cariñosa, preocupada hasta del mínimo detalle. La adoro y lo paso muy bien con ella porque somos muy parecidos”.

Comentando que eso ha sido muy positivo para su relación. “Siento que con ella he podido ser yo mismo siempre, he podido ser honesto. Nuestra relación es muy sana y respetuosa, no hay caretas”.

Sobre cuánto tiempo llevan en pareja, Pinilla señaló que “nos conocemos hace tiempo, pero quisimos darnos el tiempo correcto para conocernos bien antes de tomar la decisión. Ahora estamos seguros de que queremos intentarlo, queremos intentar ser felices. Me siento pleno y sin miedo. Siento que todos tenemos el derecho de volver a empezar de nuevo y buscar la felicidad”, expresó.