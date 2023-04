Tras semanas de rumores, finalmente el ex futbolista Mauricio Pinilla y la modelo Gala Caldirola confirmaron su relación a través de las redes sociales con una emotiva publicación acompañada de románticas postales.

Hace algunos días, nuevamente comenzó a rumorearse en los medios que el ex futbolista de Universidad de Chile y la ex participante de El Discípulo del Chef, retomaron su relación amorosa tras comenzar a interactuar nuevamente a través de redes sociales, reaccionando a las publicaciones con 'me gustas' o 'emojis'.

Sin embargo, nada estaba confirmado, hasta la jornada de este viernes, en donde todo cambió y ambos decidieron anunciar su relación a través de Instagram.

En una serie de fotografías, el ex delantero escribió: "El amor es libre y libremente te elijo. ¡A volar!". Mientras que la ex participante de Volverías con tu Ex compartió en sus historias las postales con la leyenda: "Todo tiene su momento y que nadie te haga creer que no tienes derecho a empezar de nuevo".

Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo terminaron a comienzos del 2022, mientras que, por otra parte, Gala se separó en mayo del 2021 de Mauricio Isla, jugador de Universidad Católica y ex seleccionado nacional.

La relación entre Gala y Mauricio Pinilla comenzó a rumorearse durante el 2022, sin embargo, en enero de este año distintos medios reportaron el quiebre, a pesar de que ellos jamás confirmaron los rumores, distintas fuentes aseguraban los hechos. En marzo de este año nuevamente se comentó que la pareja había retomado la relación, llegando la confirmación este viernes 7 de abril.