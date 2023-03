Mauricio Pinilla rompe el silencio y se refiere a si saldrá o no de TVN tras larga ausencia por estrés

Mauricio Pinilla es uno de los actuales rostros del área deportiva de TVN y luego de varios meses alejados de la pantalla durante el evento del lanzamiento de la parrilla programática del canal nacional comentó sobre sus nuevos proyectos en televisión.

Fueron varios los acontecimientos que llevaron al exfutbolista a tomar distancia de su ascendente carrera en la televisión entre ellos su separación con Gisella Gallardo, polémicas sobre la filtración de un video íntimo, supuestas relaciones y varios dramas personales que lo llevaron a tomar esta decisión, sin embargo, continuaba con su contrato vigente.

Pinilla reveló su verdad con TiempoX para aclarar su desaparición de TVN y comentó lo siguiente “me tomé una pequeña pausa, ya que me había puesto muy trabajólico, me había dejado un poquito de lado a mí, un poquito de lado a la familia, era un momento de hacer un break”. También indicó que “estaba con un poquito de estrés, estaba cansado, la energía no era la misma que tenía antes, así que era el momento justo para parar unos días”.

¿Volverá Mauricio Pinilla a TVN luego de su larga ausencia?

Respecto a los rumores sobre su salida de TVN en conversación con BioBio indicó que sólo se había tomado unos días y que está feliz de volver, “feliz porque se vienen proyectos y eventos muy importantes a nivel deportivo. En TVN hemos sido ejemplo de poder transmitir y dar cobertura a todos los deportes en diversas áreas, desde Juegos Olímpicos hasta eventos de gimnasia o clavados”. Además manifestó que se ha sentido apoyado por los ejecutivos del canal en este periodo de receso “sigo con contrato vigente con TVN, no pretendo moverme porque esta es mi casa. Tengo un cariño muy grande, porque junto a ESPN fueron los canales que me dieron la oportunidad de incursionar en los medios”, finalizó el exfutbolista.