Cobresal y Coquimbo Unido disputan un duelo clave por la Liga de Primera. La tensión es alta y los Mineros reclamaron con todo una pena máxima que les cobraron en contra.

Los Piratas son el líder del torneo y luego de la victoria por 4-1 de Universidad de Chile ante Unión Española, están obligados a ganar para mantener la distancia de 6 puntos. Claro que la visita a El Salvador nunca es fácil y en el primer tiempo ya hay polémica.

El furioso reclamo de Cobresal

Pasados los 20 minutos de juego, un centro de Coquimbo al área de Cobresal fue cobrado como lanzamiento penal por parte de Rodrigo Carvajal. El juez sancionó una infracción de Franco Bechtholdt sobre Sebastián Cabrera, lo que no gustó en los Mineros.

Los dirigidos por Gustavo Huerta reclamaron con todo la pena máxima e incluso, se produjeron varios empujones entre jugadores de ambos planteles. Sin embargo, el árbitro no cambió su decisión. Cecilio Watermann, luego de que Jorge Pinos atajó el penal, anotó el 1-0 en el 25′.

La furia de Cobresal se trasladó a redes sociales, ya que la cuenta oficial del club en X al anunciar el gol de Coquimbo Unido, no tuvo problemas en acusar que los estaban perjudicando a propósito. “25’ Gol pirata, si porque están robando“, escribieron los de El Salvador.

La semana pasada Coquimbo Unido derrotó con bastante polémica a Deportes Limache, por lo que esta vez nuevamente son protagonistas de la controversia. Cobresal viene de derrotar a Universidad de Chile, por lo que traían la moral por las nubes.