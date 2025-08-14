Universidad de Chile se quedó con la ida frente a Independiente de Avellaneda, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, con triunfo por 1-0 en el Estadio Nacional. Ahora los azules deben recibir a Audax Italiano para luego viajar a la revancha en Argentina (miércoles 20 de agosto).

En Deportes en Agricultura, el ex delantero de la U y la selección chilena, Mauricio Pinilla, destacó orgulloso lo realizado por el equipo del cual es confeso hincha.

“Físicamente Independiente lo sobrepasó a la U, en las corridas, en las marcas, en la tensión física, en lo choques. Fue un duelo muy duro, es triunfazo de la U y tremendo resultado“, dijo el hoy comentarista destacando que los azules se las arreglaron para hacer valer la localía.

Agregó que “hay dos conceptos súper importantes: la U juega mejor que Independiente a nivel futbolístico, tiene más fluidez en su juego y en la construcción de la jugada. Independiente es un equipo más directo, que tiene mucha fuerza y potencia; y a un volante como Loyola que te acompaña la jugada“.

La U anuló a Loyola, Cabral y jugadores de selección

“A un volante muy habilidoso como Cabral que te puede desequilibrar en cualquier minuto, pero la U te juega mejor al fútbol. Entonces en lo futbolístico, en los toques y construcción del juego, en la verticalización y creación de jugadas de peligro, la U tenía un paso adelante“, complementó.

Añadió “y fuiste capaz de anular a Loyola, vi todos los comentario de la redes sociales y todos se preguntaban dónde estaba Loyola. A Cabral lo eliminaste. Anulaste a jugadores de selección“.

Eso sí, Pinilla reconoció que le hubiese gustado un poquito más de ambición y a modo de crítica para Gustavo Álvarez y la U manifestó que “yo me quedé con gusto a poco, creo que se podría haber hecho algo más, quizás buscar el 2-0 con Lea Fernández. No me gustó la salida de Altamirano, por ejemplo. También entró mal el Tucu Contreras”.

“Ojo, que la revancha va a ser un partido idéntico al de Santiago. Los dos equipos van a salir a jugar, a proponer y buscar el partido. La U no sabe jugar de otra manera, no sabe meterse atrás y defenderse, más allá que cuando se defendió lo hace bien”, sentenció Mauricio Pinilla.

