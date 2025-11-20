El ex delantero de Universidad de Chile y hoy comentarista, Mauricio Pinilla, reaccionó al escándalo que golpea al Chuncho tras la histórica multa impuesta por la Comisión para el Mercado Financiero a Michael Clark, el presidente de Azul Azul.

Desde la CMF argumentan chanchullos y triangulaciones de Clark y Sartor para adquirir la propiedad de Azul Azul. Como si fuera poco, en el escándalo salieron al baile Victoriano Cerda y Marcelo Pesce, quienes, supuestamente, no tendrían nada que ver con el manejo de la U desde las sombras… Nada…

“Una multa de 65 mil UF… son 2 mil 500 millones de pesos más cinco años de inhabilitación para poder ejercer como dirigente o como director de alguna sociedad anónima. Es un castigo severo, y es un castigo que va a traer coletazos“, dijo tajante Pinilla en Deportes en Agricultura.

Pinilla clarito: si la CMF pone este castigo a Clark no es por nada

El otrora delantero manifestó que “si hay un castigo de esa magnitud quiere decir que algo hay detrás. No se castiga porque puede ser o hay alguna interrogante“.

“Acá hay argumentos y fundamentos de la CMF, por algo pone este castigo. Es peligroso lo que está viviendo la U, aunque Clark tiene dos instancias más para apelar“, concluye Pinilla.

Por su parte, el periodista Cristián Caamaño manifestó que “hasta que el poder judicial no establezca una condena, él puede seguir actuando en Azul Azul. Pero me preocupa que la rectora de la casa de estudios de Universidad de Chile diga que eventualmente van a revisar lo que está pasando“.

“O sea, si con esto que está saliendo a la luz pública, con declaraciones de un ex administrativo de Sartor AGF, que habla de una triangulación de dineros para comprar las acciones de Azul Azul… Si eso no es motivo suficiente para revisar el contrato y salvaguardar los intereses de Universidad de Chile como casa de estudios… ¡qué más tiene que pasar para que despiertes!“, sentenció Caamaño.