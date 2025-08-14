La U de Chile celebra un triunfo que puede valer oro en la lucha por un lugar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El Romántico Viajero venció por la cuenta mínima a Independiente en la ida por los octavos del certamen, aunque con una preocupación en medio.

El elenco dirigido por Gustavo Álvarez tuvo un partido muy disputado y que remarcó las diferencias que hay con los ritmos que se ven en el fútbol chileno. Esto no sólo obligó a cambios, sino que también dejó a uno de los jugadores con molestias: Fabián Hormazábal.

Tras el partido, se conoció que el lateral no había terminado el encuentro de la mejor manera e incluso encendieron alarmas. Esto, considerando que al Bulla se le vienen dos partidos claves ante Audax Italiano y la vuelta con el Rojo en Argentina.

Fabián Hormazábal asusta a la U tras molestias ante Independiente

Si bien el resultado los deja un poco más tranquilos, en la U están preocupados con Fabián Hormazábal. El lateral disputó los 90 minutos del encuentro contra Independiente, pero cuando abandonó la cancha se encendió la alarma.

Fabián Hormazábal terminó con molestias físicas que preocupan de cara a los partidos con Audax Italiano e Independiente. Foto: Photosport.

Fue el periodista Felipe Labbé quien dio a conocer la situación luego del duelo en el Estadio Nacional. En la edición nocturna de Sportscenter de ESPN aseguró que el jugador salió tomándose su pierna.

“Fabián Hormazábal hoy terminó muy agotado“, comenzó señalando el reportero azul. “En algún minuto se agarraba cerca de la zona del glúteo“, añadió sobre el estado del lateral.

Si bien el periodista remarcó que no era algo grave, sí es una situación para estar atentos pensando en los duelos que se le vienen a la U. “No es un desgarro, pero un golpe y el físico le empieza a pasar la cuenta“.

Quedará esperar ahora para ver si es que Gustavo Álvarez decide guardarlo el fin de semana contra Audax Italiano. Los Itálicos son un rival directo en la lucha por el título de la Liga de Primera, pero no puede arriesgar jugadores pensando en la vuelta con Independiente la próxima semana.

Fabián Hormazábal deja preocupados a los hinchas de la U por las molestias con las que se retiró de la cancha. El lateral ha sido una pieza fundamental para el Bulla y no tenerlo en Argentina sería un duro golpe para el equipo.

¿Cuáles son los números de Fabián Hormazábal esta temporada?

Con su actuación ante Independiente, Fabián Hormazábal llegó a un total de 29 partidos oficiales con la U esta temporada. En ellos ha marcado 3 goles, ha aportado con 2 asistencias y alcanza los 2.352 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega la U?

La U espera poder contar con Fabián Hormazábal para un duelo clave que se le viene en la Liga de Primera. El Romántico Viajero recibe a Audax Italiano este domingo 17 de agosto a partir de las 12:30 horas.

