Universidad de Chile comienza a vivir la previa del duelo ante Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, donde este miércoles recibe a los argentinos en el Estadio Nacional.

Los azules tienen importantes aspiraciones con el torneo internacional, más allá que su gran objetivo de la temporada es levantar la Liga de Primera 2025 tras largos ocho años de espera.

Por lo mismo, el plantel está mentalizado en poder obtener la clasificación a los cuartos de final, algo donde consideran muy importantes los avances que han tenido como plantel.

“Obviamente queremos clasificar, para eso trabajamos, estamos enfocados y concentrados en ese partido y lo enfrentaremos de la mejor manera”, comentó Fabián Hormazábal.

Fabián Hormazábal adelanta el duelo contra Independiente.

Sueñan con los cuartos de final

Fue en As Chile donde conversó el lateral de Universidad de Chile, donde apunta al buen trabajo que han mostrado, por ejemplo, en el último encuentro ante Unión Española.

“Seguimos avanzando, seguimos creciendo como grupo y equipo, a nivel personal va de la mano con lo que es lo grupal, lo grupal saca lo mejor individual”, detalló.

En esa línea, asegura que el llegar a la U lo ha elevado a un gran rendimiento en su carrera deportiva, donde ahora es uno de los indiscutido de la formación de los azules.

“Estar en un club tan grande como la U también te da eso también, que también te exige espero seguir respondiendo y estar a la altura”, cerró.

