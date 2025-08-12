Universidad de Chile recibirá este miércoles a Independiente, en la Copa Sudamericana. El elenco que dirige Gustavo Álvarez espera conseguir una ventaja de local para definir la próxima semana la llave en Buenos Aires.

El Rojo viene muy mal, pues apenas suma dos puntos en cuatro partidos en el torneo local y va último en la tabla. Un hecho revelador de su mal momento que ratifica el periodista Alejandro Fabbri desde Argentina, en charla con Redgol.

“A Independiente le falta gol. Por eso trajeron a dos delanteros como Walter Mazzantti (ex Huachipato) e Ignacio Pusetto, que no han rendido”, manifestó para que lo considere el Bulla.

Señala que el cuadro de Julio Vaccari se complica en los metros finales de la cancha. “Hacen pocos goles, carece de eso. El 9, Gabriel Ávalos, está en la parte final de su carrera con 35 años”.

En el torneo nacional, la estadística de Independiente es desoladora: apenas ha marcado un gol en los cuatro partidos disputados. Fue en la primera fecha, ante Talleres, en la derrota por 2-1 y lo marcó el central Nicolás Freire.

“Anda con la pólvora mojada el equipo. El gran problema de Independiente es ese, la falta de gol”, agrega Fabbri sobre la crítica que ha caído sobre el equipo en el último tiempo.

De todas formas, tampoco se puede mirar en menos a un elenco con tanta historia internacional, que además cuenta con una solidez en la retaguardia que puede complicar a la “U”.

“Lo bueno es que se insertó nuevamente en un torneo internacional y lo que tiene de seguridad defensiva no lo tiene de potencia ofensiva, ese es un déficit”, cerró Fabbri.

