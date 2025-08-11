Universidad de Chile jugará este miércoles en el Estadio Nacional contra Independiente de Avellaneda, en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Encuentro que tendrá a Luciano Cabral como protagonista en el cuadro argentino. El ex volante de Coquimbo Unido siempre destaca por su habilidad, aunque desde Argentina advierten que no pasa por su mejor momento.

El connotado periodista trasandino Alejandro Fabbri conversó con Redgol sobre su presente, asegurando que para el DT Julio Vaccari no es titular indiscutido por su irregularidad.

“Fue incorporado como el talentoso, el diferente, pero ha tenido muchos altibajos. Por ejemplo ante River tuvo chispazos y momentos, casi marca un gol, pero falló en determinadas jugadas”, señala.

Cabral viene a Chile para jugar por Independiente ante la “U”

Cabral no convence en Argentina

Asegura Fabbri que a Cabral “le falta un poco más de fuerza física, por momentos parece displicente“, dando a entender que su nivel está lejos de lo que mostró en Chile.

Sí admite que “es talentoso y brilla en algunos partidos, por eso dependerá de cómo se enchufa ante la “U”, pensando en un torneo internacional, porque sí tiene muchas condiciones”.

A pesar de eso “no te garantiza que vaya a ser figura en los partidos, porque cae en baches, en la irregularidad. Un poco lo que le pasa al equipo, que está último en su zona en el torneo”.

Al ser consultado por los elogios que le ha dado Ricardo Bochini, ídolo del club, indica que “en una época en la que no hay cracks, conductores ni enganches talentosos, que tengan el mapa del partido en la cabeza, Bochini piensa en el jugador que tiene pinceladas. Pero entre ellos hay kilómetros de distancia”.

