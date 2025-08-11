Uno de los enfrentamientos que tendrá el duelo de ida por octavos de final en Copa Sudamericana, entre Universidad de Chile e Independiente de Argentina, será el que protagonicen los ’10’ de ambos equipos, como son Lucas Assadi y Luciano Cabral.

La actualidad de los dos futbolistas es muy dispar en la actualidad. Mientras en Argentina no existe conformidad con el desempeño del creativo en el “Rojo”; el puentealtino vive su mejor momento con la camiseta azul, incluso ya suena para liderar la nueva camada de la Selección Chilena.

Pero a la hora de poner a la balanza tanto a Assadi como Cabral, uno que supo lucirse en el puesto de creativo como Claudio Borghi, no tuvo dudas en elegir durante el programa F90 de ESPN a su favorito en esa posición. Una postura que no hace más que ratificar su opinión.

Borghi elige al mejor ’10’ entre Assadi y Cabral

Lo primero que dice el “Bichi” es que “ví el partido de Independiente con River”, para luego apuntar que “Cabral es mi hijo futbolístico“, pues recuerda que fue él quien lo hizo debutar en Primera División en Argentinos Juniors. Sin embargo, al hablar de actualidad, es categórico.

“Si hablamos del hoy, Assadi es más que Cabral“, dijo categórico Borghi. Ante la inquietud de sus compañeros que decían que jugaban en distinta posición, el ex jugador y DT les recordó que “ambos son 10 y hasta podrían jugar juntos”.

En esa línea, su compañero en ESPN, Marcelo Barticciotto estableció cuál es la diferencia entre ambos jugadores. “Luciano es más de pase y habilitación; mientras que Lucas es más de desequilibrio individual“, expresó el ídolo de Colo Colo sobre el azul.

Los números de ambos creativos en 2025

En la presente temporada del fútbol argentino, Luciano Cabral viene de más a menos en Independiente. Actualmente registra 1.984 minutos en cancha durante 30 juegos a nivel local e internacional, donde se matriculó con dos goles y tres asistencias.

En sentido inverso, Lucas Assadi está con un rendimiento al alza en Universidad de Chile tras un comienzo de año irregular. Hasta el momento acumula siete anotaciones y cuatro pases gol en 20 encuentros, con apenas 974 minutos en todas las competencias.

¿Cuándo se juega este encuentro?

Por la ida de los octavos de final en Copa Sudamericana, Universidad de Chile recibirá este miércoles 13 de agosto a Independiente de Avellaneda en el Estadio Nacional, a contar de las 20:30 horas.