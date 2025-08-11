Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

“Assadi es más que Cabral”: Claudio Borghi se juega por su favorito para Sudamericana

A la hora de poner en la balanza a los dos creativos que se verán las caras este miércoles en Ñuñoa, el "Bichi" vuelve a tomar partido por el azul.

Por Alfonso Zúñiga

Lucas Assadi y Luciano Cabral, el duelo de '10' en Copa Sudamericana.
© Photosport/InstagramLucas Assadi y Luciano Cabral, el duelo de '10' en Copa Sudamericana.

Uno de los enfrentamientos que tendrá el duelo de ida por octavos de final en Copa Sudamericana, entre Universidad de Chile e Independiente de Argentina, será el que protagonicen los ’10’ de ambos equipos, como son Lucas Assadi y Luciano Cabral.

La actualidad de los dos futbolistas es muy dispar en la actualidad. Mientras en Argentina no existe conformidad con el desempeño del creativo en el “Rojo”; el puentealtino vive su mejor momento con la camiseta azul, incluso ya suena para liderar la nueva camada de la Selección Chilena.

Pero a la hora de poner a la balanza tanto a Assadi como Cabral, uno que supo lucirse en el puesto de creativo como Claudio Borghi, no tuvo dudas en elegir durante el programa F90 de ESPN a su favorito en esa posición. Una postura que no hace más que ratificar su opinión.

Mientras Lucas Assadi gana 20 millones en la U, este es el sueldo de Cabral en Independiente

ver también

Mientras Lucas Assadi gana 20 millones en la U, este es el sueldo de Cabral en Independiente

Borghi elige al mejor ’10’ entre Assadi y Cabral

Lo primero que dice el “Bichi” es que “ví el partido de Independiente con River”, para luego apuntar que “Cabral es mi hijo futbolístico“, pues recuerda que fue él quien lo hizo debutar en Primera División en Argentinos Juniors. Sin embargo, al hablar de actualidad, es categórico.

“Si hablamos del hoy, Assadi es más que Cabral“, dijo categórico Borghi. Ante la inquietud de sus compañeros que decían que jugaban en distinta posición, el ex jugador y DT les recordó que “ambos son 10 y hasta podrían jugar juntos”.

En esa línea, su compañero en ESPN, Marcelo Barticciotto estableció cuál es la diferencia entre ambos jugadores. “Luciano es más de pase y habilitación; mientras que Lucas es más de desequilibrio individual“, expresó el ídolo de Colo Colo sobre el azul.

Publicidad

Los números de ambos creativos en 2025

En la presente temporada del fútbol argentino, Luciano Cabral viene de más a menos en Independiente. Actualmente registra 1.984 minutos en cancha durante 30 juegos a nivel local e internacional, donde se matriculó con dos goles y tres asistencias.

En sentido inverso, Lucas Assadi está con un rendimiento al alza en Universidad de Chile tras un comienzo de año irregular. Hasta el momento acumula siete anotaciones y cuatro pases gol en 20 encuentros, con apenas 974 minutos en todas las competencias.

Publicidad
Gustavo Álvarez destapa el gran secreto del renacer de Lucas Assadi en U de Chile

ver también

Gustavo Álvarez destapa el gran secreto del renacer de Lucas Assadi en U de Chile

¿Cuándo se juega este encuentro?

Por la ida de los octavos de final en Copa Sudamericana, Universidad de Chile recibirá este miércoles 13 de agosto a Independiente de Avellaneda en el Estadio Nacional, a contar de las 20:30 horas.

Lee también
Le dan like al plan de Álvarez contra Independiente
U de Chile

Le dan like al plan de Álvarez contra Independiente

Así será la venta de entradas para la U en Argentina
U de Chile

Así será la venta de entradas para la U en Argentina

Vendía alfajores, debutó en River y lo elogian por encarar a un chileno
Internacional

Vendía alfajores, debutó en River y lo elogian por encarar a un chileno

¿A qué hora pelea Christopher 'Tanke' Ewert vs. Yuri Panferov?
Redsport

¿A qué hora pelea Christopher 'Tanke' Ewert vs. Yuri Panferov?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo