Las penas de amor están que arden en Tierra Brava. En el último capítulo del reality de Canal 13, pudimos ver a Arturo Longton totalmente quebrado por la distancia con Shirley, la cual se vuelve cada día más abismante. Asimismo, “La Leyenda”, se confesó con Fabio Angostini siendo un momento en el que se desahogó emocionalmente revelando así, toda su pena.

Longton percibe que la dinámica de su relación no evoluciona de manera positiva debido a la personalidad de la modelo peruana.

Arturo Longton tiene el corazón roto tras distancia con Shirley

Arturo mantuvo una conversación franca con Fabio Angostini, durante la cual compartió su desconcierto frente a ciertas acciones de Shirley, expresando que no logra comprender algunas de sus decisiones o comportamientos.

“Ahora que me tiene a la mano se aleja. Me desilusiona, es rara. Yo me la jugué, todo lo que hice, dejé una vida de lado. No entiendo tanto cariño y de la nada se aleja. Así que chao. Que se vaya a la cresta”, afirmó Longton.

Posteriormente, el participante de reality admitió con lágrimas en los ojos que se encuentra enamorado de Shirley, pero al mismo tiempo, expresó su descontento por sus actitudes.

“Cuando alguien te dice que quiere ir despacio es porque no está ni ahí”, aseguró Longton.

Mientras el chico reality se encontraba desahogándose con su compañero español, la joven se sinceraba con Jonathan Mujica Dani Castro y Nico Solabarrieta sobre su problema con Arturo.

“No tengo por qué estar aguantando sus arranques. Eso sólo demuestra que es un inmaduro”, dijo la peruana, y realizó su sesión de fotos de la Pereza con Luis.

Shirley quiere ir lento pero Arturo no

Luego de toda la conversación con Arturo, Fabio se dirigió donde se encontraba a Shirley para conversar lo sucedido, es ahí cuando la modelo señala que no se encuentra en la misma intensidad que el chico reality.

“Sí me gusta, me encanta, y quiero ir lento. Pero yo no puedo estar todo el día pegada como chicle, y eso no significa que no lo quiera. Necesito que me entienda, se hacen películas en su cabeza que no existen. No tengo por qué estar aguantando sus arranques”, respondió.

Seguidamente, Agostini compartió estas palabras con Longton, dejando al chico de reality aún más desconcertado.

“Es que no sé cómo comportarme. Despierto en la mañana y no sé si la saludo, si me voy, en qué momento estar con ella, abrazarla”, explicó Arturo, a lo que Fabio le dio un consejo de esperar a que se le pase y que ella lo busque.

¿Qué sucederá? Eso no se sabe, lo que sí, es que las cosas están un poco complejas en esa relación.