Universidad de Chile está en pie de guerra con Canal 13 y este jueves los azules estallaron contra la ex estación televisiva del angelito. Es que en el CDA no cayó nada bien un irónico palo del medio en la edición central de Teletrece, justo cuando la U tiene leve ventaja sobre Colo Colo en la lucha por el título.

Para poner en contexto, hace unos días Teletrece emitió un reportaje sobre peligroso barristas de Universidad de Chile, quienes actúan como crimen organizado y poseen alto poder de fuego. En el reportaje se acusa a la U (Azul Azul) y la ANFP de hacer gestiones para que uno de estos barrabravas se le revocara el derecho de admisión y pudiera ingresar nuevamente al estadio.

Tras la nota, los azules recibieron a Huachipato en el Estadio Nacional por la fecha 25 del Campeonato Nacional, y el informe de Teletrece sostuvo que la U jugó a estadio lleno “porque entra cualquiera”. En el CDA están indignados.

A través de un comunicado, el Chuncho manifestó que “como Club Universidad de Chile expresamos públicamente nuestra más profunda indignación por la nota publicada en el noticiario central de Canal 13, el martes 25 de septiembre, con la bajada “La U botó al campeón y acelera por el título”, donde de manera irresponsable y maliciosa, el periodista encargado de la locución aseguró que nuestro primer equipo masculino jugó “ante un Estadio Nacional repleto y cómo no, si a las tribunas azules entra cualquiera”.

La ira de la U: reclama falta de respeto a los azules

Agregan que “nos parece una falta de respeto total hacia nuestra institución y, especialmente, hacia los millones de hinchas azules que siguen al equipo en todo Chile y, que además, nos han transformado en el club con mayor promedio de asistencia como local en lo que va de la actual temporada. Estamos hablando de una media que supera las 35 mil personas por partido. Si alguien piensa, y lo que es peor, se atreve a decir que esos 35 mil hinchas son “cualquiera”, es que rebasó con largueza los límites de seriedad exigibles a todo profesional de las comunicaciones.

“Lamentamos que la discusión por un problema tan serio como la violencia en los estadio de fútbol, algo que no sólo afecta a nuestro club, se termine enfocando en frases desafortunadas y sin sustento”, complementan.

“En el Club Universidad de Chile no le hacemos el quite a la crisis de criminalidad en el fútbol, que por años no ha golpeado a nosotros y a toda la actividad. Es más, decididamente optamos por enfrentarla y, por lo mismo, con las herramientas que nos entrega la Ley 19.327, reestructuramos y mejoramos todas nuestras operaciones y planes de seguridad en la organización de los partidos como local. Prueba de ello es que, pese a todas las dudas que muchos planteaban a inicio de este año, hemos recibido en el Estadio Nacional nuestros partidos sin sufrir incidentes de gravedad que hayan afectado el desarrollo de los partidos o hayan significado una reducción de los aforos que nos aprueba la autoridad política y uniformada”, reza además el texto.

El comunicado sentencia que “lejos de estar conformes, queremos seguir trabajando en mejorar la experiencia estadio de nuestros miles de hinchas, a quienes no consideramos “personas cualquieras”. El hincha de la U merece respeto, y por esta razón durante el transcurso del día haremos llegar a Canal 13, por Ley de Prensa y certificado ante ante notario, nuestro reclamo formal por la nota emitida en su edición central de noticias”.

El comunicado completo de la U