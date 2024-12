Uno de los relatores emergentes de los últimos años tiene nombre y apellido: José Ángel González. También conocido como el “poeta del relato” ha llevado sus relatos a la pantalla grande y hasta con participación en reconocidos realitys.

Primero compartió pantalla en TNT Sports en el programa “La Nueva Voz del Gol” y luego llegó hasta Canal 13 al encierro de “Ganar o servir”.

Sin embargo los últimos meses han estado un poco más complicados de lo esperado. La temprana finalización de la temporada de fútbol y hasta un lamentable siniestro ha complicado los días del relator nacional. “Hasta el día de hoy la gente me pide fotos y entrega buena vibra. No me puedo quejar. Pero lamentablemente, desde ello, he estado sin trabajo”, confiesa a Redgol.

Reconocido relator busca nueva oportunidad

“Si bien es cierto, tengo mis cosas para redes sociales por aquí y por allá, estoy buscando mi sueño. Hace un tiempo, el taller familiar fue víctima de un incendio y he puesto mi tiempo y manos para que vuelva a salir adelante. Lamentablemente, la vitrina del reality no me ha permitido realizar encontrar el trabajo por el que vengo luchando hace más de 10 años”, lamentó José Ángel.

Por lo mismo hoy espera por una nueva chance. De momento tiene claro que tendrá que dar la vuelta larga como ya lo hicieron viejos conocidos suyos como Gonzalo Tapia o Daniel “Popín” Castro.

Pero al igual que su reconocida frase, no baja los brazos por esa anhelada oportunidad ni se cierra a cualquier oportunidad de trabajo para subsistir.

“Yo soy relator de fútbol, sé radiocontrolar, comentar, obviamente relatar. Sé fotografía deportiva. De hecho, tengo pensado estudiar periodismo. Sé que mi icónico “brazos al cielo, brazos al centro !!!” es más que conocido, y la gente siempre dice que desean escucharme o verme donde pueda desplegar todo lo que entrego a la hora de realizar mi trabajo. No soy el mismo desde la experiencia en “Ganar o Servir”, estoy más completo y al fin listo para dar ese “salto””, cerró.