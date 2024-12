Los azules no se dan por vencidos y esperan que los den vía escritorio como los ganadores del Campeonato Nacional.

Colo Colo tuvo una segunda rueda espectacular y se quedó con el título del Campeonato Nacional, superando a Universidad de Chile por dos puntos en la tabla de posiciones.

Los azules llevaron el peso de la campaña y dominaron casi todo el año, sin embargo en el tramo final el equipo de Jorge Almirón dio vuelta las acciones para quedarse con su estrella 34.

En la U no quedaron conforme con lo ocurrido en cancha y buscaron ser campeones por secretaría, porque fueron a las Primera y Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, acusando de desacato al DT albo ante Huachipato, y perdieron en ambas instancias.

La U va al TAS a última hora

La última chance que le queda a Universidad de Chile para quitarle el título a Colo Colo en el escritorio está en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, más conocido como TAS por su sigla en inglés, a donde acudirá el cuadro laico.

Azul Azul tuvo este jueves una reunión de directorio y bajo la información de ESPN decidieron recurrir al organismo suizo, plazo que acaba este viernes.

La U busca ganar en tribunales lo que no pudo obtener en la cancha. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

“En Universidad de Chile me mantienen que está la intención de ir al TAS, es más, mañana (viernes) vence el plazo y me decían medio en broma y medio en serio que por eso tenían esta reunión de directorio este jueves. Me decían que como buen chileno van a presentar a última hora este viernes a eso de las 13:00 horas los documentos”, señalaron en el citado medio.

“Universidad de Chile continúa con su intención de ir al TAS, porque me reafirman constantemente y tajantemente que están actuando de manera correcta y quieren que la situación de Almirón ante Huachipato no se repita en el fútbol chileno”, cerraron.

Universidad de Chile perdió el título en cancha ante Colo Colo, luego en la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, tras ello cayó en la Segunda Sala del mismo organismo y ahora va al TAS. ¿La cuarta será la vencida?