Tierra Brava finalizó sus grabaciones y con ello, los participantes ya se encuentran fuera del encierro, reencontrándose con su entorno y revelando detalles de su paso por el encierro.

Uno de los más vocales ha sido Arturo Longton, quien se refirió a su situación sentimental confesando que durante el programa de competencia de Canal 13 se enamoró de una de sus compañeras.

Esta situación llamó la atención de sus seguidores, ya que es bien conocido por los televidentes que el conocido chico reality estaba casado y llevaba largos años de relación con quien, hasta hace poco, era su pareja. Tras esto, Arturo utilizó sus redes sociales para aclarar sus dichos.

La inesperada confesión romántica de Arturo Longton

A través de una historia, que posteriormente robó, en Instagram, el competidor señaló: “Estuve en un programa que literalmente cambió mi vida para siempre. Tuve una caída que me podría haber costado la vida, me dejó lesionado hasta la mierda y aun así seguí y di la vida por el programa, de eso no hay duda”.

“Me estoy divorciando y me enamoré hasta las patas de S.A (Shirley Arica). Lo único que pido es que hagan una buena edición y que la gente pueda conectarse realmente con lo que pasó”, añadió.

Tras esto, el participante de realitys como Mundos Opuestos 2, La Granja y 1810, aclaró nuevamente sus dichos, en donde detalló su accidente, el cual se verá dentro de los próximamente en la pantalla.

“Múltiples contusiones pélvicas, otras hueás. Y le seguí dando”. Ahora podrán entender por qué estuve cojeando hasta el día de hoy, y aún así le metí huevos, destruido en la parte física y emocional. El estrés emocional que viví se manifiesta en lo físico”.

“Aun así estoy feliz de haber vivido esa experiencia”, señaló, para luego agregar: “Les aseguro que fueron los meses más intensos de toda mi vida”.

Sobre su separación y su vida sentimental, Longton agregó: “Cuando llegue el momento les contaré en detalles lo que viví, y dejaré en claro que el único responsable de todo lo que sucedió fui yo”.

“Y quiero que quede muy claro que en la decisión de mi separación no hubo terceros, para que no le echen la culpa a nadie, ya que en la sociedad machista que vivimos les encanta dañar a otros”, remarcó, para luego agregar: “Yo soy el único responsable de mis actos”, manifestó. “S.A (Shirley Arica) siempre respetó. Punto final”.

“Podrán ver muchos comentarios desubicados míos, pero soy humano y me equivoco constantemente. Pero que no quede duda alguna que seguí mi corazón, y contra eso no se puede luchar”.