El reality de Canal 13, Tierra Brava, se encuentra en una etapa crucial de su transmisión luego de la eliminación de Pamela Díaz, tras perder el duelo por la permanencia contra Fran Undurraga, la llegada de Daniela Aránguiz, el quiebre de Chama y Luis, además de uno de los momentos que se acerca a la pantalla: La salida de Angélica Sepúlveda.

El reality continúa cosechando cifras positivas, a pesar de las filtraciones. Por lo mismo, muchos se preguntan qué es lo que pasará en los próximos capítulos y quiénes serán los próximos eliminados.

¿Quiénes son los próximos eliminados de Tierra Brava?

Según el medio Infama, próximamente se verá en pantalla la salida de Angélica Sepúlveda tras un fuerte cruce con Francisca Undurraga, por lo que la ganadora de Granjeras renuncia al espacio al no estar de acuerdo con la sanción aplicada a la ex Doble Tentación.

Por otra parte, dentro de los próximos capítulos se verá el regreso de Shirley Arica, tras su salida por lesión. Mientras que según lo reportado por Infama, la nueva eliminada de Tierra Brava será Fran Undurraga, el décimo en salir será Uriel, también conocido como “El Futuro Fuera de Órbita“, seguido de Arturo Longton, quien reingresará ocupando el puesto de Angelica.

Tras ello se verá la renuncia de Daniela Aránguiz, quien regresará a las pocas semanas, el ingreso de Gabrieli Moreira, ex de Fabio, la eliminación de Guarén y Junior, y el retorno de Pamela Díaz. Sin embargo, debido al desfase entre el tiempo real y el televisivo, ya se conoce quiénes son los finalistas que disputarán la gran final del espacio de competencia.

Las nuevas eliminaciones filtradas son las de Daniela Castro, Jhonatan Mujica, Daniela Aránguiz, Pamela Díaz y Chama Mendez, mientras que los semifinalistas son: Miguelito, Botota Fox, Fabio, Luis, Gabrieli, Nicolás Solabarrieta y Shirley.

Sin embargo, tras una nueva competencia se definió que Fabio y Luis, siguen en camino por llevarse los 25 millones de pesos, final que, según reporta Infama, se realizará en vivo durante las próximas semanas.

El cruce entre Angélica y Fran en Tierra Brava

En conversación con Zona de Estrellas, la ganadora de Granjeras se refirió al conflicto que gatilló su salida de la competencia. “Le mostré lo sucio que estaba el burro, que era responsabilidad de ella limpiar y cambiar el agua, porque estaba sucia. Se sintió tan desenmascarada frente a las cámaras que en todo momento grababan que fue a la pesebrera del animal y me gritó: ‘la voy a limpiar para que te calles’.

Sin embargo, eso no quedó allí, ya que Angélica le respondió, lo que generó, según revela, una inesperada reacción de Fran. “Le dije unas cuantas verdades, tomó una horqueta de fierro, la llenó de excremento animal y me lo tiró con fuerza y con intención de agredir a la cara. Gracias a Dios no se le soltó la horqueta o me rompe la cabeza”.

“Solo pensé que si yo reaccionaba me expulsarían, así que grité de rabia y pedí que la sacaran porque había cometido agresión física contra mí. Yo no la toqué, ni empujé (…) Mi idea era volver al reality cuando ella saliera y no entablar acciones legales, pero me molestó la reacción del canal, sobre todo el comunicado donde me culpan de retirarme y renunciar”, expresó.

A través de un comunicado, Canal 13 señaló que la salida de Sepúlveda se debe “al no estar de acuerdo con la sanción y multa aplicada a una compañera por una situación en su contra”.

“Como Canal 13, reafirmamos la protección de cada uno de los participantes, velando siempre por un ambiente de respeto y seguridad entre ellos. Es así como se obliga a los participantes, a través de sus contratos respectivos, a mantener una conducta libre de violencia física, psicológica y verbal. Su no cumplimiento permite aplicar sanciones proporcionales a la falta“.