Un nuevo participante abandonará la hacienda de Tierra Brava esta semana, en donde la decisión final se definirá a través de un duelo entre Jhonatan, quien fue nominado tras perder la competencia de equipos, Fran Undurraga, quien perdió la competencia individual, y Pamela Díaz, nominada por sus compañeros.

Como el reality cuenta con un desfase de varias semanas, las filtraciones no han tardado en llegar y con ello, el nombre de la persona que saldrá de la competencia esta semana.

¿Quién es el eliminado de esta semana?

Según reveló el medio Infama, Pamela Díaz, la Fiera, será la próxima eliminada de la competencia tras perder el duelo por la permanencia contra Francisca. Sin embargo, también se reveló que su salida no será permanente, ya que en las semanas posteriores reingreso al espacio logrando llegar a las instancias finales, siendo eliminada recientemente.

El cara a cara más intenso

Uno de los ingresos más esperados por los televidentes se produjo esta semana con la llegada de Daniela Aránguiz, quien inmediatamente causó tensiones en la relación entre Chama y Luis, situación que molestó a la venezolana. Pamela Díaz, quien resultó la más votada, también utilizó el espacio para encarar a Mateucci por dejar de lado a la Chama, con quien tenía un romance.

“Creo que es primera vez que tengo ganas de nominar a alguien. Más allá que me caiga mal ella (Chama), me parece que la actitud que tienes hoy en la casa me demuestra lo que pienso de ti: eres mentiroso, cahuinero y le echas la culpa al resto siempre. Yo hablé con la Chama y todo lo que le dijiste no tiene nada que ver con lo que le dijiste a Daniela. Eres un perfecto chanta”, puntualizó Pamela.

Mientras que Luis le respondió: “Vos sos una perfecta mala mujer”. Cuando fue su momento de votar, el argentino escogió a la Fiera, pero además aprovechó el momento para recriminarle a Chama su voto contra Daniela. “Me duele mucho lo que pasó, que le digas poco digna a Dany por dormir conmigo. Creo que podés pedirle disculpas”.

“El único que tiene que pedir disculpas eres tú”, le respondió Chama, quien se posicionó alado de Pamela durante la votación. “Me contaste que ella tenía hijos, que tenía una vida diferente a la tuya y que no eran compatibles. Me dijiste que no me ibas a traicionar y que cuando ella llegara no sabías lo que ibas a hacer”, lo encaró Chama.

“¡Le mentís a la Daniela y le mentís a esta!”, grito Pamela. Luego de Chama volvió a su lugar, Luis volvió a encarar a la Fiera. “Hablaste muy mal de mi pareja, me dijiste que no me meta ahí, yo fui quien hizo la conexión para que se llevaran bien. Y ella siempre habló bien de vos”.

“Eres un chanta, un patético, estás defendiendo a la Daniela después de estar un mes y medio con Chama, andas todo cagado. Ojalá Daniela, te pegue una patada en el c…”, le contestó Pamela.

A pesar de lo sucedido, Chama votó por Pamela. “Pese a que hoy nos acercamos, quiero verte competir, porque quiero cuidar a la Botota”, le argumentó.

“Me acerqué a ti porque tengo empatía. Pero no voy a ser nunca amiga tuya porque eres una falsa, una maleducada”, respondió molesta Pamela.