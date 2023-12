Tierra Brava, el reality extremo de Canal, continúa cautivando a los televidentes con sus intensas competencias, en donde semana a semana un nuevo participante abandona la hacienda ubicada en Perú tras perder el duelo por la permanencia.

Con los nominados de esta semana ya definido, muchos se preguntan cuál será la transmisión durante las fiestas de navidad y si se transmitirá un nuevo capítulo.

Los participantes en riesgo esta semana son Pamela Díaz, votada por sus compañeros, Fran Undurraga y Jhonatan Mujica fueron nominados tras la competencia de equipos. Por lo mismo, los televidentes quieren saber cuándo se realizará la competencia para ver quiénes siguen en competencia.

¿Darán Tierra Brava durante la víspera de navidad y navidad?

Para este domingo 24 no se transmitirá un capítulo de estreno de Tierra Brava, en su lugar a partir de las 22:20 horas Canal 13 transmitirá Grandes Eventos: “Last Christmas: Otra oportunidad para amar”, seguido a las 00:35 de Misa del Gallo.

Para el lunes 25 de diciembre, Tierra Brava regresará a su horario habitual a las 22:20, seguido del primer capítulo de Gloria Trevi: Ellas soy yo.

¿Qué pasó en los últimos capítulos?

Tras la llegada de Daniela Aránguiz, la relación entre Luis y la Chama se quebró. El trasandino inmediatamente comenzó a marcar su distancia para acercarse nuevamente a su ex pareja, situación que molestó a la influencer venezonala.

Pero eso no es todo, ya que el resto de los compañeros notaron la actitud de Luis y se la comentaron en el cara a cara, como fue el caso de Pamela Díaz, quien encaró con todo al argentino.

Por su parte, Luis nominó a Pamela Díaz diciéndole: “Hablaste muy mal de mi pareja, me dijiste que no me meta ahí, yo fui quien hizo la conexión para que se llevaran bien. Y ella siempre habló bien de vos”.

A lo que la Fiera respondió: “Eres un chanta, un patético, estás defendiendo a la Daniela después de estar un mes y medio con Chama, andas todo cagado. Ojalá Daniela te pegue una patada en el c…”.

Pero la situación no terminó alli, ya que Pamela invitó a Chama a subirse a la placa para enfrentarse a Luis durante las nominaciones. “Me contaste que ella tenía hijos, que tenía una vida diferente a la tuya y que no eran compatibles. Me dijiste que no me ibas a traicionar y que cuando ella llegara no sabías lo que ibas a hacer”.

En otro tenso momento, Daniela Aránguiz nominó a Chama. “No tengo nada contra ti, porque no te conozco y te di la oportunidad de que empezáramos esta ‘relación’ en buena, y que tú pudieras conocerme antes de hablar y tuviste la actitud de una niña”.

Ojalá que te cuenten todo de verdad para que no te lleves sorpresas. Siento que no te estás dando el puesto como mujer que mereces. Yo no lo habría visto como un juego, habría tenido más dignidad y no me habría acostado el mismo día con una persona que pasó más de un mes durmiendo conmigo. Una mujer como tú merece un respeto. Creo que la dignidad la dejaste en Chile“, puntualizó Chama.

“Menos digna es acostarte con un hombre que no está ni ahí contigo sin calzones”, replicó Daniela.