Una publicación que alertó a sus seguidores debió aclarar la participante de Tierra Brava, Alexandra “Chama” Méndez, quien tras largos meses de competencia salió del encierro de la competencia tras revelarse su eliminación y rápidamente volvió a estar en contacto con sus fans a través de sus redes sociales.

Sin embargo, hace algunas horas una simple historia encendió las alarmas entre los fans del reality de Canal 13, luego de que la “Chama” compartió la imagen de un test de embarazo que resultó positivo, en donde muchos pensaron que la influencer estaba anunciando que se encontraba esperando un bebe.

¿La Chama está embarazada?

Luego de que el rumor comenzó a circular a través de distintas plataformas, la competidora del reality extremo de Canal 13, aclaró la situación a través de sus historias de Instagram en donde compartió de un registro de su viaje en avión con el mensaje: “No soy yo la embarazada, es mi amiga, bueno mi hermana que me regaló Perú. Ayer tomé un vuelo y hoy viendo todos sus mensajes. No se asusten, ni se pongan tristes y gracias a algunos por sus buenos deseos, pero no estoy embarazada”.

“Esta foto fue ayer en el vuelo. Cuando llegué a mi destino me dormí, cansada, y hoy vi todos sus mensajes y quede (emoji impactado)”.

El quiebre entre la Chama y Luis

Tras la llegada de Daniela Aránguiz, Mateucci, quien tenía una relación con Chama dentro del encierro, se alejó de ella para retomar su romance con su ex.

Situación que no le gustó nada a Alexandra quien encaró al trasandino por compartir detalles del romance entre ellos con Aránguiz. “Todo lo que tenía que contarle: lo que hice con vos, lo que no hice, todo. No puedo mentir”, reveló el trasandino durante una actividad, lo que causó la molestia de la venezolana. “¿Para qué le tienes que decir eso? Si nosotros hicimos algo es entre tú y yo, ¿por qué le tienes que dar explicaciones?“, le recriminó.

La tensión en la casa no terminó allí, ya que en el cara a cara, Chama nuevamente encaró a Mateucci por distanciarse de ella para estar con Daniela. “Me contaste que ella tenía hijos, que tenía una vida diferente a la tuya y que no eran compatibles. Me dijiste que no me ibas a traicionar y que cuando ella llegara no sabías lo que ibas a hacer”.

Por su parte, Luis nominó a Pamela Díaz diciéndole: “Hablaste muy mal de mi pareja, me dijiste que no me meta ahí, yo fui quien hizo la conexión para que se llevaran bien. Y ella siempre habló bien de vos”.

A lo que la Fiera respondió: “Eres un chanta, un patético, estás defendiendo a la Daniela después de estar un mes y medio con Chama, andas todo cagado. Ojalá Daniela te pegue una patada en el c…”.