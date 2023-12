Tierra Brava se encuentra en una de las semanas más intensas de su transmisión, luego del esperado ingreso de Daniela Aránguiz a la competencia, en donde se reencontró con su ex pareja, Luis Mateucci, y conoció a Alexandra Chama Méndez, quien dentro del encierro tuvo un romance con el trasandino.

Como era de esperarse, los conflictos no tardaron en llegar, sobre todo luego de que el argentino se alejó de la venezolana, apenas ingreso Daniela, lo que no le pareció correcto ni a ella ni a sus compañeros que arremetieron con él durante el más reciente cara a cara.

Pero eso no terminó allí. Durante la nominación, Chama se enfrentó a Daniela y a Luis por lo sucedido, además de los comentarios que han hecho sobre ella, elevando las tensiones de la hacienda.

Chama se refiere a sus compañeros

Luego de que Junior le comentó a Fabio que tras lo que pasó con Luis, la venezolana sería una buena opción para él. “Ella tiene que dejarse amar por mí. ¿Y si me quedo yo con ella? ¿Se arregla la cosa?”, se preguntó Playboy. “Tú sabrás. Cuando te clave el puñal te va a decir ‘Yo no fui, yo no fui’. Hasta ese punto llegamos”.

A lo que Daniela respondió que apoya la idea del ex 40 o 20. “Me gustaría, le voy a decir a Junior que lo intente”.

Posteriormente, Uriel se acercó a conversar con la Chama, a quien le aconsejó llevarse bien con Pamela Díaz y tomarse con humor las cosas que ella dice.

“¿Cómo me lo voy a tomar con humor si son cosas feas que me dice? Yo no tengo una amistad con ella, ayer le di la oportunidad de abrirme y estuvimos conversando, le brindé la confianza, y hoy desde la mañana está jodiéndome la vida. No me parece que sea buena persona. Yo tengo un límite, igual que miguelito”, se confesó la venezolana.

“Miguelito ya me tiene verde. Yo dije algo que no estuvo bien, pero él cuantas cosas que no están bien me ha dicho que yo me he callado. Llega un momento en que exploto. Saca lo peor de mí”.

En la misma línea, también se refirió a Angélica. “No la entiendo, le dijo a Pamela que me golpeara. Después dice que quiere venir a hablar. No la voy ni a mirar, no la entiendo”.

También se refirió al fin de su amistad con Fabio. “Tu nunca vas a escuchar que y dije algo malo de él, un insulto hacía él. El me dijo cosas, prefiero no responder. Porque yo no voy a atacar a alguien que quiera“.

Por otra parte, la fiera conversó con Botota, a quien le dijo que no tiene que preocuparse por ser amiga de la Chama y de ella a la vez. “A veces uno tiene amigos que otras personas te los critican, pero contigo son la r… Si tú con la Chama te llevai bien, listo. No tienes que darle explicaciones a nadie, uno elige la amistad. Si la Chama es maleducada con el resto, ese es su problema”, explicó “La Fiera”.

El polémico cara a cara

El primer cara a cara tras la llegada de Daniela fue uno de los más tensos de lo que va de la transmisión, en donde muchos de los participantes arremetieron contra Luis por su trato a Chama, entre ellos Pamela Díaz, con quien la venezolana no tiene buena relación.

“Creo que es primera vez que tengo ganas de nominar a alguien. Más allá que me caiga mal ella (Chama), me parece que la actitud que tienes hoy en la casa me demuestra lo que pienso de ti: eres mentiroso, cahuinero y le echas la culpa al resto siempre. Yo hablé con la Chama y todo lo que le dijiste no tiene nada que ver con lo que le dijiste a Daniela. Eres un perfecto chanta”, puntualizó Pamela.

Tras eso, la venezolana se sumó a las palabras de la Fiera. “El único que tiene que pedir disculpas eres tú. Me contaste que ella tenía hijos, que tenía una vida diferente a la tuya y que no eran compatibles. Me dijiste que no me ibas a traicionar y que cuando ella llegara no sabías lo que ibas a hacer”, lo encaró Chama.

“Eres un chanta, un patético, estás defendiendo a la Daniela después de estar un mes y medio con Chama, andas todo cagado. Ojalá Daniela, te pegue una patada en el c…”, le contestó Pamela.