Tierra Brava estrenó un nuevo capítulo de alto impacto, en donde se definió quién entre los tres nominados se salvaba del duelo por la permanencia, mientras el triángulo amoroso protagonizado por Luis, Chama y Daniela continúa elevando la tensión y en un momento inesperado, Fabio habló por primera vez de su relación con Gabrieli, su ex pareja, quien también ingresó al encierro de la competencia.

Debido al desfase del programa entre lo que ocurre en tiempo real y lo que aparece en pantalla, el reality ha sido víctima de las filtraciones, en donde se reveló que la ex de Fabio, Gabrieli Moreira, una influencer y personal trainer brasileña, ingresó al espacio de telerrealidad. Por lo mismo, muchos esperan ver cómo será el reencuentro entre ambos.

¿Qué dijo Fabio de su ex?

Por primera vez, el influencer español habló sobre su ex pareja, Gabrieli Moreira, con quien reveló nunca ha sido capaz de terminar su relación.

“Ella dice que no puede ser amiga mía. Es una niña con muchas inseguridades. Y uno la quiere tanto que dice ‘cambiará’, la ayudo, quiero que cambie. Me da pena porque es divertida, pero a los dos o tres días me hace sentir una m… Y normalmente si una persona es tóxica, yo desaparezco, pero a ella le he permitido tanto”, le confidenció a Jhonatan.

“Las personas manipuladoras se cag… cuando no consiguen lo que quieren. Mi consejo es que te mantengas al margen de la mina”, le replicó el modelo.

Chama se refiere a sus compañeros

Luego de que Junior le comentó a Fabio que tras lo que pasó con Luis, la venezolana sería una buena opción para él. “Ella tiene que dejarse amar por mí. ¿Y si me quedo yo con ella? ¿Se arregla la cosa?”, se preguntó Playboy. “Tú sabrás. Cuando te clave el puñal te va a decir ‘Yo no fui, yo no fui’. Hasta ese punto llegamos”.

A lo que Daniela respondió que apoya la idea del ex 40 o 20. “Me gustaría, le voy a decir a Junior que lo intente”.

Posteriormente, Uriel se acercó a conversar con la Chama, a quien le aconsejó llevarse bien con Pamela Díaz y tomarse con humor las cosas que ella dice. “¿Cómo me lo voy a tomar con humor si son cosas feas que me dice? Yo no tengo una amistad con ella, ayer le di la oportunidad de conversar, le brindé la confianza, y hoy desde la mañana está jodiéndome. No me parece que sea buena persona. Yo tengo un límite, tanto ella como Miguelito sacan lo peor de mí, en cualquier momento exploto”, se confesó la venezolana.

En la misma línea, también se refirió a Angélica. “No la entiendo, le dijo a Pamela que me golpeara. Después dice que quiere venir a hablar. No la voy ni a mirar, no la entiendo”.

La fiera, por su parte, conversó con Botota, a quien le dijo que no tiene que preocuparse por ser amiga de la Chama y de ella. “A veces uno tiene amigos que otras personas te los critican, pero contigo son la r… Si tú con la Chama te llevai bien, listo. No tienes que darle explicaciones a nadie, uno elige la amistad. Si la Chama es maleducada con el resto, ese es su problema”, explicó “La Fiera”.