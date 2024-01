Cada vez queda menos para conocer a los grandes finalistas de Tierra Brava, en donde un participante se llevará el premio final de 25 millones. Como cada semana, nuevamente se definió quiénes son los nominados que lucharan por la permanencia en la enmienda, en donde Junior, Jhonatan y Uriel, se encuentran en zona de peligro.

A pesar de que el programa continúa al aire, hay una diferencia entre el tiempo real y el televisivo, lo que ha hecho posible que se produzcan filtraciones sobre lo que ocurrió en la hacienda y el público ya tenga una idea de quién es el próximo participante en salir del espacio.

¿Quién es el eliminado de Tierra Brava?

Como se señaló anteriormente, quienes están en zona de riesgo esta semana son Jhonatan, por decisión de sus compañeros; Uriel, nominado por el capitán tras perder la prueba de equipos, y Junior, por perder la prueba individual.

Tras la prueba de salvación en donde el modelo resultó vencedor, la competencia por la permanencia quedó entre Junior y Uriel “El Futuro fuera de Órbita”, resultando en el artista como el nuevo eliminado del reality.

Dentro de los próximos días también se verá la salida de Daniela Aránguiz, quien tras ingresar hace algunas semanas al encierro de Tierra Brava, renunció al espacio.

¿Qué pasó en el último capítulo?

En el nuevo episodio se vio un nuevo acercamiento entre Arturo Longton y Shirley Arica, en donde la peruana le confesó a Fabio los motivos de por qué a veces se distancia del conocido chico reality. “él piensa que no quiero nada con él, porque me alejo, a veces lo evito. Pero es porque me gusta estar en mis espacios”.

Por otra parte, también conversando con el español, Arturo le preguntó sobre los sentimientos de Shirley hacia él. “Yo creo que lo tuyo es mucho más real que lo de ella. Vas muy rápido, a veces las tías se sienten agobiadas con eso, les gusta que les des su espacio”, opinó.

“Ella me parece muy buena niña, pero no veo mucho futuro ahí. Cuando una chica te tiene en la palma de la mano se termina aburriendo”, sostuvo Fabio.

Durante la actividad en donde debían realizar un calendario con fotos inspiradas en los siete pecados capitales, Arturo tenían que retratar la foto de la “Pereza”, pero el ex participante de La Granja no se mostró muy interesado, lo que causó que Shirley decidiera no hacer la foto. “Si te molesta, anda a hacerlo con tu amigo Jhonatan”, le replicó a Shirley.

“Ahora que me tiene a la mano se aleja. Me desilusiona, es rara. Yo me la jugué, todo lo que hice, dejé una vida de lado. No entiendo tanto cariño y de la nada se aleja. Así que chao. Que se vaya a la cresta”, afirmó Longton.

“No tengo por qué estar aguantando sus arranques. Eso sólo demuestra que es un inmaduro”, dijo la peruana en conversación con Jhonatan, Dani y Nico.

Luego de que Fabio le preguntó su versión a la peruana comentándole que Longton está enamorado de ella y “dice que tú eres fría”, ella replicó señalando que “Sí me gusta, me encanta, y quiero ir lento. Pero yo no puedo estar todo el día pegada como chicle, y eso no significa que no lo quiera. Necesito que me entienda, se hacen películas en su cabeza que no existen. No tengo por qué estar aguantando sus arranques”, indicó