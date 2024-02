En una emocionante competencia de eliminación, Guarén se convirtió en la nueva participante en abandonar Tierra Brava. La prueba intensa contra Jhonatan resultó en su eliminación, decidida por escasos segundos, dejando a sus compañeros profundamente afectados por su partida.

Tras abandonar la hacienda en una despedida que se destacó como una de las más emotivas hasta el momento en este reality extremo, Guarén compartió sus experiencias en la competencia durante una entrevista con RedCarpet, revelando detalles sobre su paso por el programa, su relación y lo que viene tras salir del encierro.

Su molestia ante la nominación del cara a cara

Guarén, cuyo nombre real es Valentina Torres, se convirtió en una de las nominadas de la competencia, luego de que por decisión personal decidió quedar en zona de riesgo, luego de que su equipo perdiera la prueba grupal.

“Yo cuando me autonominé en mi cabeza siempre fue ‘voy a ir con puras mujeres’, pero me salió el tiro por la culata. Pero que en el cara a cara mis compañeros, gente que me quiere en la casa, tengan la opción de ponerme a alguien que sea una competencia justa, no ponerme al capitán, al mejor del reality”.

La influencer terminó luchando por la permanencia contra dos de los hombres más fuertes de la casa, Luis Mateucci, nominado en el cara a cara, y Jhonatan, quien perdió la prueba individual. “Encontré super cobarde, un poco nefasto, me hicieron una encerrona prácticamente”, expresó.

Su relación con Nicolás Solabarrieta

La Guarén encontró el amor dentro del espacio de competencia de la mano del deportista Nicolás Solabarrieta, acerca de su relación, la influencer reveló que no era algo que esperaba. “No era algo que tenía en mis planes, menos conocer a alguien en un programa de televisión y que me vieran expuesta. Pero fue increíble, me siento demasiado feliz y también agradecida de que la vida me haya traído a un Nicolás Solabarrieta”.

“Fue un pilar fundamental y ya no estar con Nicolás, recién haber salido, se me hace difícil”. Durante el espacio, sus compañeros también le hablaron sobre sus ‘suegros’, los padres del ex futbolista, el comentarista deportivo, Fernando Solabarrieta y la presentadora de televisión, Ivette Vergara.

“La verdad nunca me dejo llevar por los comentarios de las otras personas, entonces nunca me hice una idea, me trataron de meter miedo, pero, ¿miedo a qué? ¿Al rechazo?, si antes de entrar al reality ya todo Chile me rechazaba. Me encantaron, super amables, todo el miedo que me trataron de meter al final era mentira, porque son un 7″, reveló la joven.