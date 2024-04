La ex Gran Hermano declaró que no conocía a la ex Yingo.

Con los primeros capítulos de ¿Ganar o Servir? ya vemos las primeras peleas y conflictos entre algunos de sus participantes. Y es que con la prueba semanal de equipos, ya vimos problemas.

Aunque uno se gestó fuera de las cámaras. Y es que en el primer capítulo vimos como Oriana y Gala tuvieron su primer encontrón, esto luego de que Caldirola mencionará a Fran Maira que no se juntará con la española debido a que no era querida en Chile.

Faloon Larraguibel decidió comentar este hecho en una de las primeras actividades del reality show. Aquí destacó que Fran Maira era de las más falsas de la casa e incluso mencionó que el altercado entre las dos ex amigas fue su culpa. Asimismo, la ex Yingo también lanzó sus dardos contra Pangal, esto porque al igual que Camila, no le creía.

Fran contra Faloon

Tras la actividad, Fran se unió a la conversación que estaban teniendo Claudio Valdivia y Pangal en el salón del segundo piso de los Soberanos. Aquí aprovechó de meter la cuchara y opinar sobre los comentarios hechos a Pangal de parte de Faloon y Camila.

Aquí destacó que las otras participantes le tienen envidia y tampoco entienden los valores que este mismo defiende. Además, agregó que el aura del participante cambia con las ropas de Señor.

“Te ves con una actitud de patrón. Y lamentablemente hay gente que se pone eso y se sigue viendo del otro lado. A la gente le duele esa huea. Hay gente que le hacen caso y gente que nació para ser jefe y otras que no, y por eso existe el mundo así. Y eso es triste y bueno, lloremos todos, entonces“, mencionó en modo de burla.

Fue en este momento en que decidió apuntar sus dados directamente a Faloon Larraguibel destacando que no la conocía y que en un inicio se le hizo bastante simpática.

“La Faloon me llamó mucho la atención. La verdad yo no sabía quién chucha era ella antes de entrar acá. Ni puta idea. Cuando yo la encontré, encantadora. Me encantó su vibra, la encontré bonita, me encantó“, mencionó.

“Con el pasar de las horas, sentí que estaba fingiendo. Se me cayó, la encontré mala onda“, agregó.

Puedes revisar el momento completo a continuación: