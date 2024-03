La violencia de género es un hecho totalmente condenable que debe ser erradicado de nuestra sociedad. Hace un tiempo, Faloon Larraguibel, ex conductora de Zona Latina, apareció en los titulares por denunciar violencia por parte de su ex pareja Jean Paul Pineda.

Tras los sucesos, la animadora renunció a su trabajo para embarcarse en un nuevo proyecto laboral: ingresar a Ganar o Servir, el nuevo reality de Canal 13.

De ese modo, Faloon conversó en el matinal Tu Día, sobre participar en el programa y lo sucedido en su vida personal, contexto que ha sido difícil para ella como para sus hijos.

Faloon Larraguibel sobre ingresar a Ganar o Servir: “Quiero volver a encontrar a esa Faloon que fui”

En conversación con la ex conductora de Zona Latina, Faloon revela la motivación de ingresar al reality.

“Si no me atrevía ahora no lo iba a hacer nunca. Creo que este reality va a ser una terapia para mí, una oportunidad para volver a estar sola conmigo y volver a mi centro. Esto es para mí un proceso de sanación, de volver a reencontrarme y reencantarme con la persona que soy. Quiero volver a encontrar a esa Faloon que fui, porque he estado tanto tiempo preocupándome de otras personas, que uno se olvida. Hace mucho rato que no pienso en mí, debo ponerme en primer lugar, porque si yo estoy bien, mis hijos van a estar bien”, agrega.

Con una perspectiva de superación, Faloon señala que esta etapa personal en su vida se define como un renacer.

“Con este episodio que me pasó agarré un poquito de vuelo y dije que tengo que limpiar esta cuestión de raíz, borrar todo el pasado y volver de nuevo a mí. Va todo de la mano, está todo conectado. Esto es un renacer, voy a luchar para que sea así, porque tengo ganas de volver a empezar. Para limpiar lo que tenía, antes tengo que llenar de cosas buenas mi vida, mi alma y mi cuerpo, y cortar con todo eso que me estancaba”, manifiesta.

De ese modo, también se refiere a la importancia de encontrarse a ella misma para que así, ella y su clan familiar se sientan a salvo.

“Tengo tres hijos a los que debo mantener, apoyar y cuidar, y tengo que ser un ejemplo para ellos, que uno no puede echarse a morir por esto, por más terrible que sea, hay que seguir. Tengo hijas mujeres que no me gustaría que repitieran lo que yo pasé, y también tengo un hijo hombre al que por ningún motivo le voy a aguantar nada. No soy la primera ni la última mujer a la que le va a pasar esto, lamentablemente. Quiero decirle a todas esas mujeres que han pasado por algo similar y que me envían mensajes, que se puede salir de ese círculo, pero no llegar al punto de que tenga que pasar lo peor. Si ya viste un indicio, si ya viste algo, sal de ahí ahora ya. No esperen, porque yo esperé demasiado”, declara Faloon Larraguibel.

¿Cuándo comienza Ganar o Servir?

El programa tiene estimado su estreno en abril de 2024.