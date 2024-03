Hay novedades en el próximo reality de Canal 13. Con el paso de los días se han dado a conocer los participantes que estaría con un pie adentro del programa, nombres como; Luis Mateucci, Fran Maira, Oriana Marzolli, Raimundo Cerda, entre otros, son algunos de los confirmados para la nueva producción de la señal televisiva Lucksic.

De ese modo, hace unos instantes se reveló que ingresaría una nueva participante, conocida ex rostro Yingo: Faloon Larraguibel.

Aseguran que Faloon Larraguibel llega al reality Ganar o Servir

Hasta el momento no hay noticias oficiales sobre este ingreso al programa. Lo que sí, es que de acuerdo al medio Infama.cl, la joven ex Yingo, se presentaría como participante en Ganar o Servir, el nuevo reality de Canal 13 que, seguramente terminará cuando finalice Tierra Brava.

Asimismo, Faloon, renunció a su trabajo como conductora del matinal Sabores de Zona Latina, tras 10 años de laburo en el canal.

A través de su plataforma instagram, la joven entregó más detalles de su decisión.

“Ya sé que circula la información de mi renuncia a Zona Latina después de diez años”, inició.

Junto con esto, explicó que “les quiero contar que esta decisión obviamente no ha sido fácil para mí, ya que he disfrutado trabajando aquí y he aprendido mucho”.

“Sin embargo, siento que debo empezar nuevos desafíos y cerrar ciclos”, añadió.

“Debo darme la oportunidad de crecer aún más personal y profesionalmente, da lo mismo el lugar, siempre habrá crecimiento y aprendizaje”, indicó.

Para finalizar, Faloon Larraguibel explicó que “obviamente, son muchos recuerdos que voy a mantener aquí en mi corazón”.

“Solamente quiero agradecer a Zona Latina, a mis compañeros y, por supuesto, a Sabores, que lo voy a tener acá en mi corazón y alma”, sentenció.

¿Cuándo se estrena Ganar o Servir?

La producción tiene su estreno fijado para el mes de abril de 2024.