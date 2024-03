Tierra Brava se encuentra en etapa crucial de su transmisión en donde hubo dos eliminados esta semana, Daniela Castro y Jhonatan Mujica, el modelo se convirtió en el nuevo eliminado tras perder el duelo por la permanencia contra Fabio, quedando fuera de la lucha por el premio final.

Tras conocerse su salida, el último participante en salir de la haciendo, conversó con RedCarpet, reveló una inédita situación que involucra al trasandino Luis Mateucci, quien continúa en competencia.

La inédita confesión de Jhonatan

Al ser consultado sobre cuál de los participantes que siguen en competencia le gustaría que se lleve el premio final de Tierra Brava, el modelo señaló que su favorito para ganar es Luis Mateucci, específicamente por una noble acción que tuvo con él cuando estuvo muy enfermo.

“Yo lo mencione en mi despedida, que quiero que los finalistas sean Mateucci y Nicolás, pero que yo quiero que el que gane sea Mateucci”, señalando que el argentino estuvo muy preocupado por él cuando atravesaba por una situación complicada.

“Antes de irme al hospital, el que me levantó de la cama y me llevó a la enfermería, fue Mateucci. Sabiendo que otros compañeros estaban ahí, el que tomó la decisión de ‘no te puedo ver más así’ fue él.

Acerca de ese episodio, Jhonatan señaló: “Ustedes no vieron, pero estuve en un momento gritando de la fiebre, porque me ponían paños fríos y eso parece fuego en el cuerpo. Estaba pasándola tan mal que él me agarra, me levanta y dice ‘basta’, y me lleva a la enfermería”.

“Después me dice ‘hue**, avísame cuando vuelvas. Cuando vuelvo, me cuenta la producción que él era uno de los más había preguntado por mí. Después yo vuelvo y me empezó a poner al día de las cosas”.

“El mismo me decía, no sé por qué, pero me recuerdas a mi hermano, entonces como que te agarré cariño de esa forma y eso generó que se abriera la puerta para una bonita amistad, que se fue formando durante los últimos días del reality, que se veía que yo pasaba más tiempo con Mateucci, con la Dani, que son personas que hasta el día de hoy nos seguimos bien afuera”.

“No solo es uno de los competidores más fuertes, pero también tiene más corazón de lo que las personas pareciera ver. Tiene muy lindo corazón, es una muy buena persona”, expresó.

Revisa el registro a continuación