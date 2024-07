En un nuevo capítulo de Gran Hermano una curiosa conversación protagonizaron la Chama y Pedro Astorga en donde adelantaron lo que se viene en el reality de la competencia, ¿Ganar o Servir?, en donde discutieron a los finalistas y quién creen que se llevará el gran premio.

La ex Tierra Brava y el primo de Pangal Andrade y ganador de “Amor a Prueba” se sumaron a la denominada “casa más famosa del mundo”, en donde también deben competir semana a semana,

¿Quiénes son los finalistas de Ganar o Servir?

Mientras se encontraban en la cocina, Pedro le preguntó a Chama si conoce a Francisco Rodríguez. “Estuvo en el reality”, a lo que Astorga interrumpe: “Él se va a enfrentar a mi primo (Pangal) ahora. Mi primo va a ganar”.

“¿Quedaron ellos dos?”, consulto la Chama, a lo que el jugador respondió que sí. “Eso va a estar buenísimo”, replicó la Chama.

Revisa el registro a continuación

La inesperada participación de Chama en ¿Ganar o Servir?

Durante una actividad, los participantes del reality de Canal 13 debieron recibir un mensaje sobre las personas que se encuentran en el exterior.

En ese contexto, Pangal recibió un saludo de su pareja, Melina Noto; Fran Maira de su mejor amigo, Raimundo de la Pincoya de Gran Hermano, y Pamela Díaz hizo una especial intervención en donde envió un saludo a Facundo, con quien tuvo un romance, anticipando su llegada.

Pero la sorpresa más inesperada llegó de la mano de la actual jugadora de Gran Hermano, quien se dirigió a Mateucci, con quien vivió un romance al interior de Tierra Brava. “Hola, a toda la gente de ¿Ganar o Servir? Espero la estén pasando súper bien, por aquí la Chama haciendo una preguntita a Rateucci”.

“Mira, Rateucci. ¿Cómo te sientes luego de haber traicionado a Daniela Aránguiz? Tal como lo has hecho con otras chicas. ¿Cuál será tu próxima víctima?”. Oriana no se tomó nada de bien los dichos de la venezolana en donde replicó: “O sea, si se lo ha dicho de buenas, era irónico, de broma, no lo entiendo”.

“Tampoco tengo que dar tantas explicaciones yo creo, yo corté con Daniela y corté para siempre. Tampoco encuentro que haya traicionado a nadie (…) lo que si se le puede decir, que se le ve todavía dolida, pero no es mi culpa. ¿Qué quieren que haga?, que sea así de fachero”.