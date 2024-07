La modelo y chica reality Julia Fernandes entregó un crudo testimonio sobre el accidente automovilístico que protagonizó el 2017 junto a quien era su pareja en ese momento, Ignacio Lastra, en donde el modelo terminó con el 90% de su cuerpo quemado.

Durante una desgarradora conversación con Lisandra Silva, compañera de ambos en Doble Tentación, en el espacio “OpenMic”, la actual participante de ¿Ganar o Servir? entregó fuertes declaraciones sobre su relación con Lastra y las situaciones que vivió tras el accidente.

Julia Fernandes entrega detalles de compleja relación con Ignacio

La modelo señaló que la relación se encontraba complicada producto de los celos de Lastra. “No le gustaba que yo saliera, no le gustaba que yo hiciera eventos. De hecho, la pelea del día del choque fue porque yo quería hacer un evento, y a él no le gustaba“.

Y que por lo mismo, pusieron en distintas oportunidades fin a su relación. “Terminamos, tratamos de volver, y justo ese día del choque pasó que estábamos tratando de volver. Fuimos a una disco que a él le encantaba, y estábamos con el Alex (Consejo), el ex de la Oriana. Estaba todo bien. Estábamos hablando del tema y salió que un amigo de nosotros iba a hacer un evento”.

Julia señala que en ese momento ella le comenta a su ex pareja que esa persona la invitó a hacer un evento, lo que causó el enojo de Lastra. “Se le borró todo, al frente de todas las personas de la disco, de nuevo. ‘Porque eres una put…, eso es lo que tú eres, una put…”.

“Yo me hice una promesa que jamás iba a volver a ser humillada en público. Agarré mi teléfono, llame a un Uber y le dije ‘esta es la última vez que me vas a ver en tu vida”.

Tras esto, indica que ambos salen de la disco y él va a buscar su auto. “Obviamente, estaba curado, paso todo el día con el Alex tomando. Va a salir del estacionamiento, choca el auto de adelante y el auto de atrás”.

Ella reveló que estaba muy molesta con él, pero que ella entendía que si se subía al auto, él tendría más cuidado al manejar. Al subirse le indicó que ella buscaría sus pertenencias que estaban en el hogar de Ignacio, pero que después nunca más se volverían a ver.

Sin embargo, tras esto, Julia revela que Nacho le dice “¿Ah, sí?”, para después acelerar el vehículo. “Empezó a acelerar y empezó a acelerar. Yo le decía ‘¿Tú eres hueo… para el auto. Nacho, para de acelerar, porque tú sabes que no va a pasar nada. Tú no me asustas más’. Pasa la primera roja. Empezó a acelerar más y acelerar más”.

“Cuando ya pasa la tercera roja y estaba a más de 200km/h, yo vi que la cosa era seria. Fue cuando yo empecé a implorar por mi vida”, explicó Julia.

“Yo veo un autito blanco cruzando, y yo vi que él no frenaba por nada. Fue cuando yo empecé a implorar por mi vida. Yo empecé a implorar. Yo le decía ‘Nacho, por favor, para el auto, por favor’”.

“Me costó mucho entender que él fue la causa. Yo lo muchos años como un salvador, yo nunca quise hablar de esto antes porque yo vi como quedó, yo estuve con él todos los días en el hospital. Antes de verlo, yo tuve psicólogos, la gerenta del hospital, todos me dijeron ‘Julia, si Nacho llega a tener un odio del público, lo más probable que puede pasar es el suicidio’.

“Yo no quiero sangre en mis manos. Yo esperé seis años, siendo que esa historia también en mía, tuve que aguantar a personas juzgando y culpándome de algo que yo no hice. Hasta hoy yo vivo eso”.

