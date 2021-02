Ignacio Lastra regresa al modelaje y comparte las primer imágenes: "No tengo por qué esconderme"

El ex participante de Doble Tentación, Ignacio Lastra, volvió al modelaje, luego de sufrir un accidente automovilístico el año 2017 que lo dejo con el 90 por ciento de su cuerpo quemado. El modelo es parte de una campaña de las tiendas Corona.

Lastra converso con Las Últimas Noticias sobre su regreso a las pasarelas. "Nunca pensé en modelar. Para mí esa etapa estaba cerrada. Según mi idea yo no cumplía con los requisitos" indicó.

Un mes atrás, Ignacio recibió una llamada para volver al modelaje. "Me contaron un poco en que consistía. Para mi no fue fácil pensar en volver a trabajar después de un accidente como el que tuve".

"Yo tenía unos estándares en mi cabeza, lo cuales yo sabía que no estaba cumpliendo, en cuanto al físico, la cara quemada. Para mí antes la modo era ser casi perfecto. Las personas con quien convivía en el rubro pensaban lo mismo y yo apoyaba". agregó.

Sobre este proyecto, el ex chico reality indicó que "cuando Corona me planteó el trabajo, ellos me contaron hacia donde estaban apuntando: que es la inclusión y romper con los paradigmas de belleza. Los estándares de belleza de todas personas están cambien. ¿Por qué alguien debería pensar que no puede trabajar porque tiene el cuerpo quemado, porque es más gordo, más flaco, más moreno, más rubio? y en lo personal pensé: ¿Por qué tendría que vivir escondido sin poder trabajar en lo que sé hacer? No tengo porque esconderme por estar quemado o no poder trabajar por eso".

Lastra compartió las imágenes de la sección de fotos en sus redes sociales.

Sobre como evalúa el proceso, señaló que "tengo super asumido lo que pasó y como quedé. Con esto rompí mis propios paradigmas. Pensé que un modelo tenía que tener ciertas cualidades que ahora yo me mismo me estoy dando cuenta de que no cumplo con eso, pero me siento modelo, porque proyecto otra cosa, no solo el físico. Este es el primer paso y me entusiasma, pero no sólo modelar, si no que sirva lo que estoy haciendo, que deje algo". concluyó.