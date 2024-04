¿Ganar o Servir? El reality de Canal 13 está cada vez más cerca de llegar a la pantalla, en donde Pangal Andrade, el gran ganador de Año 0, es uno de los confirmados del espacio de competencia.

En uno de los realities más extremos de la historia de la televisión chilena, el deportista se fue el ganador del espacio, por lo que espera repetir la hazaña en el nuevo espacio.

En conversación con RedCarpet, Pangal entregó detalles de su expectativa de la nueva competencia.

Pangal Andrade y su llegada a Ganar o Servir

Acerca como toma este nuevo desafío, Pangal señaló: “Estoy urgido, lo único que me deja tranquilo es que yo he hecho deporte toda mi vida. Estuve recordando las pruebas de Año 0, el reality que lo vi de nuevo. Cardio, potencia, motricidad fina, hay de todo un poco, se viene complicado, estoy nervioso”.

“Lo único que me puede joder son los nervios. Estoy contento, estoy emocionado de poder vivir esta nueva etapa de mi vida, que se va a llamar la etapa de resiliencia”, expresó.

Asimismo, señaló que le “llamó la atención que viendo el reality pasado y no hayan metido a chilenos que hayan competido bien, la hayan roto, chilenos powers, no sé, es para que vean que los chilenos somos potente, y hoy en día pusieron a hartos chilenos power, bien capos. Me gustan mucho las competencias y siempre me ha gustado la tele. Y ver si puedo o no soportar el encierro, que es lo más difícil”.

Acerca de cómo ve a su competencia, tras revelarse a los participantes, el ganador de Año 0 señaló: “Ojalá que no sea como Tierra Brava, que tiran a los hombres contra mujeres, ojalá que sea hombres contra hombres y mujeres contra mujeres”.

“Todos los participantes que yo conozco que van, son muy fuertes, ósea no puedo decir que la tengo fácil o que voy a ganar, te puedo decir que va a estar muy muy complicado. Coca Mendoza tiene 52 años, pero es una máquina, no para de entrenar, es un animal. Tiene cabeza, sabe competir. Se viene complicada la situación”, agregó.

Acerca de sus expectativas para este nuevo reality señaló que lo emociona es el tema de las competencias. “Que se mida realmente la capacidad potencia y resistencia de los participantes. Yo no tengo idea como serán las competencias, ojalá no sean iguales a la de Tierra Brava, que sean parecidas a las de Año 0.“

De igual forma adelanta que “se viene algo extremo, yo creo, espero que sea algo muy entretenido que en Perú hagamos pruebas que estés nervioso toda la semana por enfrentarse, que estés nervioso por ganar, por lo que se viene, que sea algo espectacular”.

“Yo espero que sea un reality que la rompa y que rompa con los esquemas”, señaló.