Lo que fue un rumor de varias semanas se confirmó este jueves: Claudio Valdivia es el nuevo participante de ¿Ganar o Servir?, el nuevo reality extremo de Canal 13.

El deportista y hermano de Jorge Valdivia ingresará a su tercer reality, el primero fue Año 0 en donde compartió encierro con Pangal Andrade, otro de los confirmados, y Amazonas, en donde se llevó el primer lugar de la competencia.

“A mí lo que me atrae de los realities es la competencia, sobrevivir, por eso después de ‘Año 0’ estuve en ‘Amazonas’. Uno que es competidor toda la vida quiere eso, competir, ponerse a prueba físicamente”, comentó Valdivia.

Acerca de cómo se ha preparado para el nuevo espacio, señaló: “Desde los 6 años que hago fútbol, también hago gimnasio, jiu-jitsu, juego pádel y hago mucho trote. Me siento bien, me siento fuerte, me siento joven y espero rendir de buena manera en las competencias”.

¿Quiénes son los confirmados de Ganar o Servir?

“Coca” Mendoza: Ex futbolista nacional y ganador del reality 1810.

Ex futbolista nacional y ganador del reality 1810. Gala Caldirola: Influencer y ex participante de “Volverías con tu ex”.

Influencer y ex participante de “Volverías con tu ex”. Oriana Marzoli : Influencer y participante de realities como “Amor a prueba”, “Volverías con tu ex” y “Doble Tentación”.

: Influencer y participante de realities como “Amor a prueba”, “Volverías con tu ex” y “Doble Tentación”. Pangal Andrade: Deportista y ganador de “Año 0”.

Deportista y ganador de “Año 0”. Luis Mateucci: Participante de “Volverías con tu ex” y “Doble Tentación”, y actual integrante de Tierra Brava.

Participante de “Volverías con tu ex” y “Doble Tentación”, y actual integrante de Tierra Brava. Gonzalo Egas : Deportista, ganador de La Granja y Finalista de 1810.

: Deportista, ganador de La Granja y Finalista de 1810. Blue Mary: Cantante y compositora nacional

Cantante y compositora nacional Botota Fox: Comediante y actual participante de Tierra Brava.

Comediante y actual participante de Tierra Brava. Faloon Larraguibel: Presentadora de televisión.

Presentadora de televisión. José Ángel González: Relator de fútbol.

Relator de fútbol. Camila Recabarren : Ex Miss Chile y participante de los realities “Amor a prueba” y “Volverías con tu ex”

: Ex Miss Chile y participante de los realities “Amor a prueba” y “Volverías con tu ex” Mariela Sotomayor: Periodista y panelista de diversos programas de entretenimiento.

Periodista y panelista de diversos programas de entretenimiento. Alejandro Pérez Moro: Mister Madrid 2021 y modelo.

¿Cómo será Ganar o Servir?

“¿Ganar o Servir? De Vuelta al Pasado”, un nuevo programa que se estrenará en el prime del canal 13 a partir de abril, sumergirá a sus competidores en una experiencia única: vivir como lo hacían hace aproximadamente 200 años.

En este desafío, se enfrentarán a competencias extremas cuyo resultado determinará si asumen el rol de señores con grandes privilegios o si se convierten en aquellos que deben atender las necesidades del resto dentro de una casona.