¿Ganar o Servir? se encuentra cerca de una de sus competencias por la permanencia más intensas de lo que va de su transmisión, en donde entre Raimundo, Pangal, Austin y Daniela saldrá el nuevo eliminado del espacio.

Pero durante el nuevo cara a cara, que sentenció que Pangal quede en zona de riesgo, se vivió un intenso momento en el capitán de Soberanos y Facundo González, luego de que el argentino arremetió contra el deportista tratándolo de “manipulador“.

El cruce entre Pangal y Facundo

Cuando fue el momento de nominar, Facundo se dirigió a todo la casa. “La mención es para casi todos, sobre todo para Faloon y Pangal, el gran manipulador de la casa. Tengo muchos años en televisión y siempre donde he ido, me ha ido espectacular, ¿sabes por qué? por ser una persona real y porque la gente me quiere así, y digas lo que digas no va a cambiar la opinión de la gente”.

“Como quedo afuera o no, te aseguro que afuera la gente me ama y hasta mucho más que vos, no quieras manipular la situación para hacerme quedarme mal porque y ose quienes son mis amigos de afuera y quienes no, así que te pido que te calles”.

Para luego que su nominación, iba justamente para Pangal. “El gran manipulador de la casa. Simplemente, mi voto es porque creo que eres uno de los mejores competidores que tiene el programa, si no eres el mejor, pero creo que el único que te puede ganar es Austin, por eso es que pongo en riesgo tu voto sabiendo que está Austin ahí, y creo que si te toca con Rai, creo que también puede ganar”.

Por su parte, el deportista cuestionó su lealtad a Austin, ya que estaría colocando en zona de riesgo la permanencia de su amigo en la casa al nominar a uno de los competidores más fuertes. “A tu amigo que lo amai, si se llega a ir Austin mañana contra mí, va a ser tu culpa”.

“Hermano mío, tú eres el mejor para mí”, expresó el argentino.