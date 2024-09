Una inesperada salida impactó a los participantes de ¿Ganar o Servir? luego de que se reveló que Oriana Marzoli salió temporalmente del espacio. Por lo mismo, tras varios capítulos de ausencia, muchos se preguntan cuando regresará la española a la competencia.

La salida de Marzoli se produjo después de su fuerte cruce con Pamela Díaz, en donde protagonizaron uno de los momentos más tensos del espacio.

Sergio Lagos, el conductor del espacio, le aclaró a sus compañeros qué pasó con la participante. “Acerca de la personalidad que no se encuentra junto a nosotros, que en este caso es Oriana, no va a estar presente en las próximas horas por razones médicas”.

¿Cuándo vuelve Oriana a Ganar o Servir?

Según reveló Infama, la española regresará a la casa a pocos días que se produzca la salida de Pamela Díaz, quien ingreso al espacio solamente por 10 días. Debido a la diferencia entre el tiempo real y el televisivo, la salida de la “Fiera” estaría cerca de verse en pantalla, pero alcanzarán a verse nuevamente en la casa.

Durante un nuevo capítulo del espacio, Gala Caldirola se refirió a la salida de Oriana, tras tener una discusión con Mateucci, la española le comentó a Pangal que le dijo a su compañero: “Luis, tú estás todo el tiempo haciendo el villano, ¿qué quieres que diga de ti? no porque no tenga una guerra contigo no voy a opinar de lo que pasa en la casa, si yo también vivo aquí”.

“Igual que la Oriana, se la agarra con la Pame, arma todo el follón, va a gritar a la mesa y después se va a llorando porque hubo una pelea, si no quieres pelear no vayas a gritar a la mesa”.

¿Cómo será la salida de Pamela Díaz?

Infama reveló a través de sus redes sociales que es Fabio Agostini quien va a buscar a la Fiera, pero que además se producirá un tenso momento cuando se reencuentre con su amigo Facundo González.