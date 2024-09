Tras la participación de la ex Yingo en Podemos Hablar, la periodista anunció demanda contra su ex compañera de encierro.

Luego de la participación de Faloon en Podemos Hablar en donde se refirió a los conflictos que vivió dentro del encierro de ¿Ganar o Servir? con Mariela Sotomayor, la periodista confirmó acciones legales en contra de su ex compañera.

La ex Yingo señaló en el espacio que conduce Julio César Rodríguez que vivió fuertes agresiones verbales durante el reality, señalando que no se podían mostrar en pantalla, por lo que los televidentes solo veían su reacción. “Obviamente, al final era como: ‘La Faloon que es conflictiva, qué agresiva, qué violenta’”.

Agregando que “Era porque ya me venían diciendo ‘mala madre’, ‘dejaste a tus hijos botados’, ‘te pegan’ o ‘por algo tu marido te pegó’”, explicó.

La respuesta de Mariela Sotomayor

En el espacio de TV+, “Sígueme”, Mariela respondió a estos dichos, señalando que no son ciertos y que por lo mismo, realizará acciones legales. “Yo jamás, en mi vida, he dicho una cosa como la que Faloon está diciendo que le dije, a ella o a cualquier persona”.

“Esto parte con algo muy grave que es una mentira. Yo ya no estoy para juegos, no estoy para que se me anden inventando cosas”, puntualizó.

“A raíz de estas declaraciones, yo voy a presentar acciones legales contra la señora Faloon Larraguibel. Es una demanda, donde ella va a tener que responder y donde voy a exigir que Canal 13 emita las imágenes, donde todo Chile y ustedes van a poder comprobar que esta mujer está mintiendo absolutamente”.

En la misma línea, reveló los motivos para entablar acciones legales contra su ex compañera de encierro. “Soy una mujer que tengo una imagen, yo trabajo con mi imagen y trabajo con lo que estudié, con lo que aprendí y soy periodista y aunque le molesto a un montón de gente, sí, soy periodista”, señaló, para luego agregar: “No estoy dispuesta a que nadie ponga palabras en mi boca y venga a dañar mi imagen”.

“Yo creo que lamentablemente hoy día lo que ella está haciendo es hacer mofa a ella misma de la desgracia que viven miles de mujeres en este país de ser golpeadas a manos de sus parejas. Lo encuentro terrible, me duele en el alma, lo encuentro asqueroso“, indicó en el espacio.