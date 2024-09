"Me he portado mal": Revelación de infidelidad de Pangal impacta en Ganar o Servir

Pangal y Melina Noto llevan bastantes años juntos. Y es que hasta viven en la casa del Cajón del Maipo del deportista. Eso sí, la pareja no ha estado exenta de problemas y es que hace unos cuantos años atrás los rumores de una infidelidad ensuciaron la relación.

Ahora, en el nuevo capítulo de ¿Ganar o Servir? tras una pregunta de Miguelito es que reconoció ser infiel por primera vez revelando que se ha portado mal con su actual pareja Melina Noto.

La infidelidad de Pangal

En una nueva actividad traida por Sergio Lagos, Miguelito llegó con una pregunta para Pangal Andrade. Y es que el ex Morandé con Compañía le preguntó: “¿Qué pasaría si tú, estando allá adentro, te enteras que tu polola es infiel aquí afuera?“.

Ante esto reveló que “No, yo me he portado mal“, con su actual pareja, Meli Noto.

Hace un tiempo atrás, el medio de noticias Infama reveló la polémica infidelidad de Pangal. Y es que el mismo medio reveló que el ganador de Año 0 le fue infiel a Melina con Kel Calderón, la ex pareja del deportista.

Y es que todo ocurrió en 2020, cuando la ex pareja habría tenido un viaje a Salvador de Bahía a escondidas. Fue la misma Melina la que incluso trató de ocultar la información al revelar que estaban en un cumpleaños durante la fecha en la que ocurrió el viaje.

La pareja, que en esos tiempos estaba recién comenzando, tuvo un complicado inicio y es que al parecer ese viaje entre ambos no habría sido la única vez, ya que el remember entre Pangal y Kel habría sido de más veces.

Gracias a esto es que Pangal tuvo que jugársela bastante por su pareja y es que él reconoció la infidelidad y ella decidió perdonarlo, eso sí, según revela Infama, fue Pangal quien le regaló una operación de implantes para así ser perdonado.

Hay que recordar que Meli Noto y Pangal Andrade comenzaron su relación hace unos cuatro años atrás, esto luego de que Andrade y Kel hayan tenido un inesperado quiebre en su relación.

Revisa el adelanto del capítulo en que Pangal reconoce infidelidad