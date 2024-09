Daniela Colett tuvo una sincera conversión con Fran Maira en el encierro de ¿Ganar o Servir? sobre las relaciones y sus historias de vida, en donde la periodista entregó detalles de su relación actual con su ex pareja, el seleccionado nacional Eduardo Vargas.

Colett y “Turboman” se casaron el 2017, se separaron el 2021 y tienen 3 hijos en común. Durante el encierro, la brasileña tuvo un romance con Luis Mateucci, mientras que Vargas se comprometió recientemente con Juliana Peixoto.

Dani Colett sobre Edu Vargas

Mientras hablaba con Fran sobre las relaciones, ella se refirió a su quiebre con el goleador de la “Roja”. “Él se va a volver a casar ahora. Yo quiero que sea feliz, que haga su vida”, agregando que la relación se cerró completamente al momento en que ella dejó la casa que compartían.

“No siento nada, lo respeto por ser el padre de mis hijos, tenemos una cordialidad, y no siento ni rabia ni cariño por él, es una persona que es indiferente para mí, no siento nada por él y está bien, quiero que sea feliz”.

“Y ella (Juliana) es buena chica, me gusta que esté con esa chica porque es buena con mis hijos, mis hijos la aman. Si tengo una persona que trata bien a mis hijos ¿qué más puedo pedir?”.

Asimismo, la diseñadora brasilera se refirió a la complicada relación con sus padres, revelando que su padre no estaba de acuerdo con su decisión de separarse. “Mi papá me dijo: ‘no me gustaría tener una hija divorciada’ y eso me dolió muchísimo. Mi mamá, choco mucho con ella porque somos muy parecidas“.

El enojo de Mateucci y Dani tras actividad

Dani Colett y Mateucci se molestaron con Gala luego de que en la actividad de los equecos, la española emplazó al argentino y señaló: “¡Fabio, ahí está tu gran amigo, qué leal es! Ahí te quiero ver lo que le vas a decir cuando salgas, para que veas dónde está la verdadera lealtad”.

Tras esto, Pamela Díaz fue a conversar con ella para preguntarle si le molestó. “Me enojé, porque hablan puras hue… desde el principio del realiy hablando cosas y molestando”, expresó Colett.